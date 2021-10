Megmutatta férjét a hármasikreket váró Rúzsa Magdi

Megosztás Tweet



Az énekesnő ritkán látott párjával fotózkodott.

Az ország egyik legtehetségesebb zenésze egy hónapja árulta el, hogy párjával, Vilmossal szülői örömök elé néznek. A csavar a történetben, hogy a 35 éves énekesnő nem egy, hanem rögtön három gyermeket hord a szíve alatt, amit a közösségi médián keresztül jelentett be egy csodás kismama fotóval.

Magdi a gólyahír bejelentése óta több képet is megosztott kerekedő pocakjáról és most kivételesen férjével is készítettek néhány közös fotót a hétvégi esztergomi kiruccanásukon.

Az énekesnő korábban már elárulta, hogy családjában gyakori, hogy a gyerekek párban jönnek, így titkon Vilmossal is reménykedtek, hogy ikreik lesznek, arra azonban egyikőjük sem számított, hogy egyszerre három babával bővül majd a családjuk.

Most semmi más nem érdekel, csak hogy megéljem ezt a csodát. Azt, hogy a testemben négy érző, szerető szív dobog.

Magdi hozzátette, hogy férjével már nagyon várják, hogy találkozhassanak a "kis Mókusokkal" és felkészültek arra is, hogy komplikáltabb lesz a terhesség a megszokottnál.