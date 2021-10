A szülinapos Palvin Barbi bajor népviseletben csábít

Megosztás Tweet



Párja, Dylan Sprouse különleges fotókat osztott meg a magyar modell születésnapi ünnepségéről.

Huszonnyolc éves lett hazánk gyönyörű szupermodellje, Palvin Barbara, akit párja, Dylasn Sprouse néhány romantikusan megfogalmazott mondattal, és jó pár a rajongók által eddig nem látott fotóval köszöntött.

Késve, de megérte a várakozást. Boldog születésnapot az én Oktoberfest leányzómnak. Nagyon büszke és boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek a kalandnak. Minden évvel egyre csodálatosabb leszel, és én alig várom mit tartogat számunkra a következő fejezet. A szirupos dolgokat pedig meghagyom későbbre, a forgatásod utánra.

- írja posztjában Dylan, aki jó néhány fotót is megosztott a bajor népviseletben pózoló Barbaráról.

Barbi és Dylan idén nyáron már a harmadik évfordulójukat ünnepelték, és még megannyi közös kaland vár rájuk, hiszen őket az ég is egymásnak teremtette. Bár Barbinak elsőre nem volt egyértelmű a sors üzenete...

Megismerkedésük története kicsit sem szokványos, sőt, egy hollywoodi romantikus film forgatókönyvének is beillene.

Korábban a W magazinnak mesélték el, hogy első ízben egy partin futottak össze, mely után Barbi bekövette Instagramon a jóképű színészt. Nem sokkal ezután Dylan küldött egy üzenetet Barbarának a telefonszámával, hátha lenne kedve közelebbről is megismerkedni. Barbitól azonban hat hónapig nem érkezett válasz.

Ezt három hónapig tartó beszélgetés követett, ami után nem máshova, mint Kínába beszélték meg az első randevút, mivel Barbinak épp ott lett volna egy munkája, ráadásul Dylan is épp ott forgatott. Barbi fotózását végül törölték, de úgy volt vele, hogy ő ennek ellenére is menni szeretne. A találkozás végül összejött, még ha Barbinak a fél világot is át kellett repülnie érte. Kapcsolatukat azonban nem vállalták fel azonnal, mellyel kapcsolatosan Barbara korábban így nyilatkozott:

“Rögtön tudtam, hogy vele akarok lenni, de aztán úgy gondoltam, okosabb még várni ezzel. Dylan e-mailekben győzködött, hogy legyünk egy pár, melyre én mindig azt mondtam, hogy még jobban meg kell ismerjem. Aztán beugrott, hogy tulajdonképpen, mire is várok? Nem lesz még egy olyan srác, akit így fogok szeretni, mint őt.”

A pár sokáig new Yorkban élt, azonban 2021-es Breaking Ground címet viselő mondhatni roadmovie szerű sorozatukban bemutatták, milyen kalandokba keveredtek, miközben leendő farmjukhoz kerestek Amerikában telket. Barbiék azóta Los Angeles-be költöztek, új otthonukat azonban egyelőre nem mutatták meg a nyilvánosságnak.

És hogy mennyire van távol a lánykérés és a családalapítás?

Ezt ugyanebben a podcasban épp Barbara Ceglédbercelen farmot vezető édesapja firtatta ugyanebben a podcastban nyári látogatásuk alkalmával. Kerek perec megkérdezte, mikor lesz már esküvő. Dylan szóhoz sem jutott, de Barbi talán még inkább elpirult, aki párjánál is jobban igyekezett elterelni a témát. Végeredményben a választ is megkaptuk, Barbi és Dylan hosszútávú terveiben persze szerepel a családalapítás, de ez nem a közeljövőben esedékes.