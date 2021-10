A rappelő Dwayne Johnsontól mindenki álla leesett

Megosztás Tweet



Mi az, amihez nincs tehetsége? Úgy tűnik, az a lista üres lenne...

Dwayne Johnson pankrátorként kezdte a karrierjét, azonban ma már ő Hollywood egyik legkeresettebb, legnépszerűbb színésze, arról nem beszélve, hogy sokan őt szeretnék az Egyesült Államok elnökeként is látni.

A színész igen sokoldalú, erről már tanúbizonyságot tett, hisz a Moana című rajzfilmben Maui karaktereként, énekhangját is kieresztette. Azonban a Szikla rapperként is zseniális, Tech N9ne új Face Off című számában ezt be is mutatta - írja az USA Today.

Dwayne egyébként nem tervezi, hogy szakmát vált, ellenben alig várja a következő felkéréseket.