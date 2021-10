Kate Hudson olyat énekelt hároméves kislányával, amire Alicia Keys is büszke lenne

Megosztás Tweet



A kis Rani Rose egyáltalán nem szégyellős, imádja produkálni magát a kamerák előtt.

Kate Hudson ezúttal nem merész ruhájával, hanem hangjával hívta fel magára a figyelmet. Sokan nem tudják, hogy remek hangja van, a romantikus filmjeiben erről az oldaláról nem szokott bemutatkozni, otthon azonban gyakorta dalra fakad. Egyik kedvenc dala, Alicia Keys 2012-es slágere, a "Girl on Fire", amit kislánya, Rani Rose is imád.

A színésznő és hároméves csemetéje olyannyira rajonganak a dalért, hogy egy teljes előadást kerekítettek köré, amiről az elkészült teljes videót most rajongóinak is megmutatta közösségi oldalán. Helyszínnek az előszobát választották, melynek biztonsági gyerekrácsát, a közös videoklipjük látványelemeként használtak fel. Először Kate ereszti ki a hangját, hogy kislánya bátorságot gyűjthessen belőle, de nem kell sok idő, hogy Rani is rákezdjen a refrénre.

A bájos poszt egyébként egy nappal Rani harmadik születésnapja után készült, melynek alkalmából Hudson párjával, Danny Fujikawával közösen is dalra fakadt -írja a People magazin.

Kate Hudson egyébként néhány hete jelentette be, hogy kedvese megkérte a kezét. A színésznő és párja, Danny Fujikawa 2017-ben vállalták fel kapcsolatukat a publikum előtt. S bár évek óta pletykálnak arról, hogy Kate és Danny titokban már rég eljegyezték egymást, sőt többen azt is tudni vélték, hogy a hollywoodi sztárpár már az esküvőn is túl van, de mindeddig egyik feltételezésre sem érkezett cáfolhatatlan bizonyíték. Hudson azonban az Instagramon oszlatott el minden kétséget, amikor kitett egy fotót kedvesével, amin ott csillan meg az ujját ékesítő hatalmas gyémánt.

Kate korábban egy interjúban árulta el, hogy a zenészek a gyengéi. Nem véletlen tehát, hogy korábbi partnerei szinte mind a zeneiparban dolgoztak. Három gyermeke közül egy Chris Robinsontól, a The Black Crowes frontemberétől van, egy Matt Bellamytól, a Muse frontemberétől, és legkisebb csemetéje jelenlegi párjától, Dannytől született, aki a Chief együttes énekese és gitárosa.