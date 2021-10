Stallone és Statham készek ismét feláldozni az életüket

Megosztás Tweet



A két színész félelmet nem ismerve száll szembe az ellenséggel.

Elkezdődött A feláldozhatók negyedik részének forgatása Sylvester Stallone és Jason Statham főszereplésével. A 75 éves akciófilmsztár Instagramon egy közös fotóval osztotta meg a hírt a rajongókkal, amin A szállító sztárjával kommandós ruhában várják az újabb izgalmas bevetést – írja a People.

Remekül szórakozunk a munkában nagyszerű barátommal Jasonnel, A feláldozhatók legújabb részének forgatásán!

Stallone és Statham mellett a korábbi színészgárdából Dolph Lundgren és Randy Couture is szerepel a népszerű akciósorozat újabb részében, de új arcokat is köszönthetünk majd a stábban: a rapper 50 Centet, Tony Jaa-t és Megan Foxot. A filmet Scott Waugh rendezi majd.

A feláldozhatók harmadik részét 2018-ban Patrick Hughes rendezte, akkor még Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Harrison Ford és Mel Gibson is tagja volt az akciómozi csapatának.

Az eredeti The Expendables - A feláldozhatók című 2010-es filmet Stallone írta és rendezte, valamint az egyik főszerepet is ő alakította. A két további folytatás forgatókönyve is a nevéhez fűződik. Ő toborozta a veterán akciósztárcsapatot is a gyorsan népszerűvé vált szériához.

Az első három rész világszerte több mint 800 millió dolláros (235 milliárd forintos) bevételt hozott a mozikban.

Jason Statham egyébként éppen várandós feleségét, az egykori Victoria's Secret modellt, Rosie Huntington-Whiteley-t hagyta magára a forgatás kedvéért. A Halálos iramban-filmek sztárja 2010 óta alkot egy párt a 34 éves modellel, akit 2016-ban jegyzett el. Bár az oltárig még nem jutottak el, a lánykérés után egy évvel született meg első közös gyermekük, aki a Jack Oscar nevet kapta. A második örökösük érkezéséről Rosie rántotta le a leplet másfél hónappal ezelőtt Instagramon kerekedő pocakjának fotójával.