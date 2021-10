Minden kulisszatitok, amit tudni akart a Trónok harca előzménysorozatáról, a House of Dragonról

Megosztás Tweet



Megérkezett az előzetes a Trónok harca első spin-off sorozatához, a House of Dragonhoz, így a még 2020 decemberében közreadott kedvcsináló fotók után végre egy teaser trailerrel okoz libabőrt az anyasorozat rajongóinak az HBO Max. A berendelt első 10 epizód a bejelentés szerint 2022-ben debütál Európában.

Na de mit lehet tudni eddig a sorozatról, ami lázban tartja a Trónok harca rajongókat?

Nagy vonalakban:

A House of Dragon a Trónok harca előzmény spin-off sorozata.

A sorozat az HBO-n debütál majd, valamikor 2022-ben.

A történet George R.R. Martin Tűz és vér című könyvén alapul.

Miről szól a House of Dragon?

A House of Dragon egy időben játszódik a Sárkányok táncával, mely George R. R. Martin A tűz és jég dala regényciklusának ötödik kötete. Történetileg körülbelül 200 évvel leszünk a Trónok harcában megismert szálak előtt, mely a Targaryen család között dúló polgárháborút fogja bemutatni. Politikai mesterkedésekből és vérontásból az új szériában sem lesz hiány. Azonban sokkal több sárkányt láthatunk majd, mint az előző történetben, de a nőkkel szembeni indokolatlan erőszakot, nem fogja megjeleníteni olyan erőteljesen, ami az egyik legnagyobb kritika a könyvek kapcsán. Az HBO azért döntött épp ennek a történetnek a feldolgozása mellett, mert a könyvek, amik alapján készül, teljesen befejezettek, így nem kell tartaniuk a rajongók haragjától, az esetleges új szálak esetén, amivel szemben a Trónok harca évekig próbálta állni a sarat.

Már megérkezett az első kedvcsináló!

A sorozatot 2021 áprilisában kezdték el forgatni, így aztán csak egy teaser trailer debütált, a nagyobb terjedelmű képanyagra sem kell azonban sokat várni, az HBO október 25-re ígéri. Szerencsére fotókból nincs hiány, számos igen részletes jelenetfotót közzétettek már a sorozat Instagram oldalán is.

Ki jegyzi a House of Dragont?

Ahogyan azt már korábban bejelentették, a Trónok harca készítői, David Benioff és D. B. Weiss nem működnek közre a House of Dragonban. Az új produkciót Ryan Condal jegyzi, valamint szorosan együttműködik vele a könyvek írója, George R.R. Martin is. A televíziós sorozat vezető producerei a Trónok harcában hat részt is rendező Ryan Condal és Miguel Sapochnik lesznek. Februárban pedig azt is bejelentették, hogy a népszerű fantasy széria zeneszerzője, Ramin Djawadi fogja az érkező előzmény sztori zenéjét is komponálni.

Kiket láthatunk a főbb szerepekben?

Paddy Considine alakítja Viserys Targaryen királyt, akit Westeros urai választottak ki uralkodónak.

Olivia Cooke Alicent Hightowert játssza, a király segítőjének lányát.

Emma D’Arcy Rhaenyra Targaryen hercegnő szerepét kapta, ő a király elsőszülött gyermeke, akit apja kinevez a Hét Királyság következő uralkodójának.

Matt Smith lesz Daemon Targaryen herceg, I. Viserys király öccse, és egyben a trónörökös, aki a király legközelebbi férfi rokonaként tarthat igényt a trónra.

Steve Toussaint Corlys Velaryont személyesíti meg, más néven a „Tengeri kígyót”, aki a Valyriai-Ház ura, mely éppolyan ősi, mint a Targaryen-ház.

Eve Best kapta meg Rhaenys Velaryon hercegnő szerepét, ő Lord Corlys Velaryon felesége, akiből királynő lehetett volna, azonban végül unokatestvére, Viserys ülhetett a trónra.

Rhys Ifans alakítja a király segítőjét, Otto Hightowert.

A további szerepekben olyan színészek játszanak majd, mint Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson, és Gavin Spokes.

Milyen további Trónok harca sorozatok készülnek a jövőben?

George R. R. Martin A Hét Királyság lovagja című novelláskötete alapján is készülőben van egy sorozat. A Tales of Dunk and Egg nagyjából 90 évvel a Trónok harca cselekménye előtt játszódik, Ser Duncan (Dunk), valamint a fiatal Aegon V Targaryen (Egg) kalandjait követi nyomon. A The Hollywood Reporter című filmes portál értesülései szerint egyelőre nem szerződtetek forgatókönyvírót a projekthez.

Bejelentettek idén márciusban további három spin-off történetet is, melyek közül a 9 Voyages munkacímen futó egyik projektet a Róma című népszerű sorozat készítője, Bruno Heller jegyzi. A történet középpontjában Lord Corlys Velaryon, más néven a Tengeri kígyó, a Velaryon-ház feje áll. A karakter megjelenik a már korábban bejelentett Trónok harca-spinoffban, a House of the Dragonben is, amelyben Steve Toussaint fogja alakítani.

Egy másik projekt a 10,000 Ships munkacímet viseli és Nymeriának, a harcos királynőnek, a Martell-ház ősének alakja köré épül. Az ő története nagyjából 1000 évvel korábban játszódik, mint az eredeti Trónok harca-sorozat, ami azt jelenti, hogy minden folyamatban lévő előzménysorozatnál korábbra kalauzolja majd el a nézőket Westeros történetében.

A harmadik széria helyszíne Királyvár nyomornegyede, Bolhavég, ahonnan mások mellett Ser Tengerjáró Davos is származik.

A népszerű Trónok harca sorozat a The Hollywood Reporter értesülése szerint továbbá animációs sorozatként élhet tovább. A WarnerMedia tulajdonában lévő streamingszolgáltató már meg is kezdte a forgatókönyvírókkal az egyeztetéseket egy felnőtteknek szánt animációs sorozatról. Az HBO ugyanakkor nem kommentálta ezt a hírt.

Mi jelenti a Trónok harca-szériák igazi sikerét?

Az életszerű társas kapcsolatok ábrázolása adja a Trónok harca fő esszenciáját brit és ír kutatók elemzése szerint. A karakterek által ápolt társas kapcsolatok száma és intenzitása hasonló a való élethez - állapították meg a szakértők az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent tanulmányukban.

A kedvelt karakterek halálának, vagy más váratlan eseményeknek a sorrendje is hasonló módon döntő a siker szempontjából. Ezek ugyanis elég gyakran és váratlanul történnek ahhoz, hogy lekössék az olvasót, de nem annyira gyakran, hogy ne tudja követni a cselekményt, vagy hogy a történet valószínűtlenné váljon.

"Ezek a kötetek a váratlan fordulatokról ismertek, amelyek gyakran egy fő karakter halálát is jelenthetik" - mondta Padraig MacCarron, az írországi Limericki Egyetem kutatója, a tanulmány társszerzője.

A Trónok harca kilépett a tévésorozatok világából

Színpadi művet ír a Trónok harca regényfolyamából George R.R. Martin, a látványos előadást a New York-i Broadwayn, a londoni West Enden és Ausztráliában fogják bemutatni. A színmű producerei Simon Painter and Tim Lawson lesznek együttműködve a Kilburn Live céggel. A történet feldolgozásán Martin együtt dolgozik Duncan MacMillan színműíróval és Dominic Cooke színházigazgatóval.

A stáb célja, hogy 2023-ban bemutassák az első előadást. A produkciónak van egy különleges eleme, amely hatalmas vonzerőt jelenthet a rajongók számára: bár a regényből készült tévésorozat 2019. évi vége óta több előzménysorozaton is dolgoznak már, ez lesz az első alkalom, hogy a Trónok harca kedvenc karakterei közül jó néhányan visszatérnek. A darab Westeros történetének egy sarkalatos időszakában játszódik, a 10 napig tartó harrenhali nagy lovagi játékon, amely 16 évvel a Trónok harca cselekményei előtt zajlott.

+1 Teljesen új befejezést ígér George R. R. Martin a sorozat rajongóinak

Az író júniusban a WTTW televíziós csatorna vendége volt, ahol a Trónok harca regényei is (The Winds of Winter, A Dream of Spring) szóba kerültek, amivel Martin már évek óta tartozik a rajongóknak. A legutóbbi, ötödik könyv 2011-ben jött ki Sárkányok tánca címmel.

Martin nem rejtette véka alá, hogy ha rajta múlt volna, merőben más befejezést kapott volna a sorozat, de megerősítette, hogy már javában dolgozik A tűz és jég dala hatodik kötetén, a The Winds of Winter-en, így előbb-utóbb mi is megismerhetjük a szerző által megálmodott teljesen más lezárást.