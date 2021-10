Megbélyegzik a meggyilkolt Gabby Petito vőlegényére hasonlító férfiakat

Brian Laundrie lookalikes buying 'I'm just bald' shirts to avoid confusion https://t.co/VVGj5B6Afq pic.twitter.com/5YrPgDweMw

Egyre több bejelentés érkezik a rendőrséghez és az FBI-hoz, melyek szerint szemtanúk látni vélték Brian Laundrie-t, aki a holtan talált Gabby Petito szökésben lévő vőlegénye. Brian 23 éves, vékony testalkatú, kopaszra nyírt, körszakállas fiatalember, akinek mint kiderült, rengeteg hasonmása van szerte az Egyesült Államokban.

Sokan közülük észrevették, hogy az utcán méregetik őket a járókelők, rossz szemmel néznek rájuk, nekik nyújt megoldást a Etsytees és más feliratos pólókat gyártó cég, akik "Csak kopasz vagyok! Nem én vagyok Brian Laundrie!" szöveggel nyomtatott felsőket vásárolhatnak maguknak.

Pontosan nem tudni, hogy hány darab ilyen ruhadarabot adott el a webshop, de az oldal statisztikája szerint a Top legkelendőbb termékük közé tartozik - írja a New York Post.

Csütörtökön az amerikai sajtót bejárták azok a hírek, miszerint megtalálták Laundrie első nyomát egy floridai rezervátumban, mégpedig egy frissen elhagyatott tűzrakóhelyet. A People magazinnak azonban a rendőrség megerősítette, hogy a talált kempingezőhely mégsem köthető Gabby Petito most már hetek óta bujkáló vőlegényéhez.

Az ellentmondásos jelentések azután kezdtek el megjelenni, hogy a kereséshez csatlakozott Brian apja, Chris Laundrie is. A rendőrség hivatalos közleménye szerint, az apát felkérték, hogy mutassa meg fia kedvenc és gyakorta bejárt ösvényeit a rezervátumban.

A hét elején egyébként Brian lánytestvére, a családból elsőként nyilatkozott a sajtónak. Cassie Laundrie az ABC Newsnak azt mondta, ha tudná, hogy hol van a bátyja, ő feladná, mivel az egész család tudni szeretné, hogy mi történt. Arra kérte testvérét, hogy adja fel magát, és vessen véget annak a rémálomnak, amiben hetek óta él két család is.

Mit lehet eddig tudni a Gabby Petito gyilkosságról?

A rendőrség továbbra sem találja a meggyilkolt influenszer, Gabby Petito vőlegényét, Brian Laundrie-t. A 23 éves férfit, akit szeptember 17-e óta eltűnt személyként kezelnek, nem adott életjelet magáról, a kutatócsapatok pedig nem találták nyomát New Port közelében, ahol a közeli mocsaras területeket búvárokkal is átfésültették.

Briant továbbra sem vádolják gyilkossággal, ellenben szokatlan viselkedése miatt a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene, mint Gabby gyilkossági ügyében érdekelt személy ellen. Az egyetlen dolog, amivel meg tudja jelenleg vádolni Laundrie-t a hatóság, az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntett lehetne, ugyanis a férfi ellopta Petito bankkártyáját, és fizetett vele azután, hogy eljött a gyilkosság helyszínéről, a wyomingi nemzeti parkból.

Miért gondolják azt, hogy Brian Loundrie-nak köze lehet menyasszonya halálához?

Mint kiderült Gabby Petito és Brian Laundrie kapcsolata látszatboldogság volt. A pár, akinek Youtube és Instagram oldalait is százezrek követték, feltöltött tartalmaik szerint boldogok voltak és fülig szerelmesek, azonban azóta árnyaltabb a kép. Rendőrségi dokumentumok szerint augusztus 12-én Utah államban kihívták a rendőrséget a szóban forgó, hangosan vitatkozó párhoz, ahol állítólag Gabby sírva panaszolta el, hogy erőszakosan bánt vele a párja, bár feljelentés nem történt. A rendőrségi feljegyzésekből az is kiderült, hogy a 911-et tárcsázó szemtanú látta, ahogy Brian megüti a menyasszonyát, ezután hívott segítséget. Mindezek mellett a pár Insidernek nyilatkozó barátai szerint Gabby és Brian kapcsolatának sok mélysége és magaslata volt, és mindig drámáztak valamin, melynek fő oka Brian féltékeny természete volt.

Ráadásul Briant - ahogyan a rendőrség fogalmaz - szokatlan viselkedése miatt körözik, ugyanis párja hollétével kapcsolatban egyáltalán nem volt együttműködő sem a családdal, sem a hatóságokkal. Petito szülei szeptember 11-én jelentették be lányuk eltűnését, miután a vőlegény egyedül tért vissza körútjukról szeptember 1-én. A férfit hiába faggatták a lány szülei, nem volt hajlandó semmit elárulni Gabby hollétéről. Brian egyébként kedvese autójával utazott haza, és saját szüleinél húzta meg magát, majd szeptember 14-én kocsiba ült és a közeli 25 ezer hektáros mocsaras természetvédelmi területhez hajtott. Azóta elvesztették a nyomát.

Gabby Petito szülei megindító interjúban szólították fel Brian Laundrie-t, hogy adja fel magát

