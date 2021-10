Brittany Murphy utolsó napjaiban már lábra sem tudott állni

Megosztás Tweet



Bennfentesek mesélnek az HBO új dokumentumfilmjében a tragikus körülmények között elhunyt színésznő akkori állapotáról.

HBO Max has ordered a documentary about the late actor Brittany Murphy. The two-part series hails from Blumhouse Television and Pyramid Productions. https://t.co/YEDIDGHneu pic.twitter.com/RG6QK6jQfn — Variety (@Variety) March 20, 2021

Brittany Murphy mindössze 32 évesen, 2009 decemberében hunyt el, akit férje Simon Monjack néhány hónappal később követett. A tragédia furcsasága, hogy mindkettőjük halálát állítólag tüdőgyulladás okozta.

Az esetet most az HBO Max is feldolgozza What Happened, Brittany Murphy? címmel, mely október 14-én debütál. Amellett, hogy feltárja a színésznő utolsó napjait, kapcsolatát férjével, Simonnal is nagyító alá veszi. A dokumentumfilmben megszólalnak Monjack rokonai: anyja Linda, testvére James, valamint egykori menyasszonya, Elizabeth Ragsdale, aki szerint a férfi kapcsolatuk során végig hazudott önmagáról.

Hogy utóbbiról mit tudhatott a színésznő, az egyelőre kérdéses, mindenesetre a megszólaló ismerősök szerint volt épp elég dráma Brittany és Simon kapcsolatában is, ami egészségére is kihathatott.

Murphy az utolsó hónapjaiban vészesen lefogyott, karikásak voltak a szemei, alig tudott lábra állni, a műsorban megszólaló sminkese szerint aggasztó volt a helyzet.

A műsor executive producere, Buddy Day szerint a halálának körülményeinek bizarrsága mellett még sok fordulattal tudnak szolgálni Murphy rajongói számára, olyanokkal is, melyekre eddig nem derült fény - írja a People magazin.

Pedig már többen is próbáltak a végére járni a tragikus sorsú sztár halálának. Brittany Murphy: An ID Mystery címmel tavaly szintén bemutattak egy dokumentumfilmet. Az amerikai egészségügyi hatóság Brittany halálával kapcsolatban azt állapította meg, hogy egy elhúzódó megfázás, különböző antibiotikumok együttes hatása, és a pár lakásában található penészgomba együttesen okolható a tragédiáért. Ezt azonban a mai napig is sokan kétségbe vonják, és a férj esetleges szerepét feszegette a produkció.

A színésznő az 1995-ös Spinédzserek című filmben tűnt fel, főszerepet játszott a Szerelem és egyéb katasztrófák, a Nagydumás kiscsajok, a Szakítópróba és a Magánürügy című filmekben. Szerepelt az Észvesztőben, a Sin City-ben, a Ne szólj száj!-ban, A halott lányban, valamint Eminem barátnőjét játszotta a Nyolc mérföldben.