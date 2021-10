Adele dekoltázsával és darázsderekával hódít a Vogue címlapján

Megosztás Tweet



Az énekesnő új külseje és új szerelme mellé új album is dukált, melyről most a népszerű divatmagazinnak adott interjút.

Adele 45 kilót fogyott az elmúlt két évben, de ez ugyebár nem újdonság! A most már karcsú 33 éves énekesnő ez idő alatt egy válást is átvészelt, 2019-ben ugyanis szakított Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született. Idén márciusban végre a bíróság is kimondta a válást, és ezzel véget ért a majd két évig tartó huzavona.

Az énekesnő így újult erővel vethette bele magát a szerelembe, ami igen hamar rátalált Rich Paul sportügynök személyében. A párost eleinte néhány rendezvényen látták együtt, majd a csöndet megtörve, az előadónő közzétette az első közös fotójukat egy szívecske emoji kíséretében.

Mivel Adele az új külsőt és az új párkapcsolatot kipipálhatta, úgy döntött a rajongóknak is kedvez, és elkészítette legújabb, szám szerint negyedik albumát, aminek első kedvcsinálóját meg is osztotta az Instagramon.

A pár másodperces fekete-fehér videó az énekesnő első dalát harangozza be a hamarosan megjelenő lemezről, ami az Easy On Me címet kapta és október 15-én debütál.

Azt akartam, hogy az emberek hallják az én történetemet is, ezért készült az album. A legnagyobb inspirációt a válásom adta, ugyanis a sajtó mindenfélét összehordott a volt férjemmel való kapcsolatomról, holott az igazság az, hogy boldogtalan voltam, mert már nem éreztem önmagamnak magam

– nyilatkozta az énekesnő a Vogue magazinnak legújabb korongja kapcsán.

Adele hozzátette, hogy továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápol az exével, közel laknak egymáshoz, hogy mindketten Angelóval tudjanak lenni.

Az aranytorkú énekesnő új szerelméről azt mondta, hogy „egyszerűen fantasztikus”. Elárulta, hogy a válás óta több randevúja is volt, de mindig problémát jelentett a hírneve.