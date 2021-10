Renée Zellweger egy szempillantás alatt felszedett 50 kilót

Megosztás Tweet



A színésznő eddigi legrosszabb formáját hozza a kamerák előtt.

Szerencsére szó sincs egészségügyi gondokról, Renée ugyanis legújabb sorozatát forgatja, amiben egy valós sorozatgyilkost alakít az NBC új produkciójában – írja a PageSix. A színésznő a Bridget Jones naplója óta nem esett át ekkora átalakuláson, bár a 2001-es film kedvéért bevállalta a hízókúrát, a 2016-os folytatásban leszögezte a készítőknek, hogy nem hajlandó még egyszer meghízni egy szerep kedvéért.

Éppen ezért a The Thing About Pam címre hallgató sorozatot már kövérjelmezben forgatta a színésznő New Orleans utcáin, amiről lesifotók is készültek. Renée-t farmerben, vastag fehér télikabátban és üdítővel a kezében kapták lencsevégre.

Zellweger Pam Huppot alakítja majd, akit 2019-ben ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre Louis Gumpenberger meggyilkolásáért. A nő azonban nem csak egy élet kioltásában sáros, a nyomozás során, több halálesettel is összefüggésbe tudták hozni, Pam neve pedig minden amerikai médiumban megjelent, mivel áldozatait mind ravasz és manipulatív módszerekkel szedte rá a gyilkosság előtt.

Renée a főszerep mellett, társproduceri feladatokat is ellát majd.

A színésznő egyébként legutóbb szerelmi élete kapcsán került a címlapokra, ugyanis a tíz évvel fiatalabb, népszerű műsorvezetővel, Ant Ansteaddel melegedtek össze egy közös forgatás alatt.

Zellweger és Anstead kapcsolatáról azután érkeztek a hírek, hogy a 42 éves férfi és előző felesége, Christina Haack válását hivatalosan is kimondta a bíróság, ami kifejezetten nagy port kavart az interneten, hiszen mindenki arra volt kíváncsi, hogy van-e bármi köze Renée-nek a váláshoz.

Renée-re ráfért már a magánéleti siker, hisz miután 2005-ben hozzá ment Kenny Chesney-hez, a házasságuk még abban az évben véget is ért. Ezt aztán rövidebb kapcsolatok követték, 1999 és 2000 között Jim Carrey-vel járt, de szóba hozták még Jack White-tal és Bradley Cooperrel is.