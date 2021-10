Horribilis vagyont tehet zsebre válása után a szépségkirálynő, aki II. Erzsébetnél is tehetősebb

Megosztás Tweet



Kirsty Bertarelli a 80-as években nyerte el a Miss Uk címet, majd dalszerzői és énekesi karrierjét egyengette, miközben az egyik leggazdagabb brit üzletember felesége volt. Válásával azonban most történelmet ír, nem volt még olyan per, mellyel ekkora vagyont kapott a volt feleség.

Kirsty Bertarelli és Ernesto Bertarelli (Fotó: Getty Images/Chris Jackson / Staff)

Kirsty Bertarelli az egykori szépségkirálynő, akit házassága az angol királynőnél is gazdagabbá tett, nyáron titokban elvált – adta hírül a Dailymail. Az 50 éves modell és férje, Ernesto 21 évig voltak együtt, házasságukból pedig három gyermek született.

A pár együttes vagyona alapján, ami 9,2 milliárd font, vagyis nagyjából 4 ezer milliárd forint, a Sunday Times leggazdagabbak listáján a 14. helyre került, bár korábban szerepeltek már a top 3-ban is.

És hogy ebből mennyi jutott a válás után Kirstynek?

Bár a pár nem erősítette meg, a lap szerint 350 millió fontot tarthatott meg, ami megközelítőleg 148 milliárd forint. Ez azt is jelenti, hogy ezzel Bertarelliék válása a legdrágább a brit születésű párok közül. Ha feltételezzük, hogy a manökennek van saját vagyona is - és igen, van - a válással szerzett pénzösszeggel még mindig megelőzi II. Erzsébet királynőt, aki 365 millió fontos vagyon birtokosa.

Kirsty egyébként a legtöbb világhírű brit sztárt is lekörözi a nulláival, Sir Mick Jagger (310 millió font), Ed Sheeran (220 millió font) és Adele (140 millió font) is csak mögötte kullog.

Az ügyvédi dokumentumok szerint Kirsty megtarthatta a pár által idén vásárolt 52 millió fontos Svájci szupermodern házat is, mely a Genfi tó partján található, valamint azt a 8 millió fontos síparadicsomban található nyaralót, ami szintén Svájcban, Gstaadban van. Vélhetően a negyvenedik születésnapjára kapott, brit tervezésű, Vava II. névre hallgató luxusjachtot sem kellett visszaszolgáltatnia, aminek értéke eléri a 100 millió fontot.

Kirsty Bertarelli Mick Hucknallal és a Simply Reddel énekel a Edinburgh-i kastélyban (Fotó: Getty Images/

Chris Jackson / Staff)

Volt házassági szerződés, de végül nagylelkűbb lett a megállapodás, mivel nem akartak hosszan elhúzódó válást Svájcban, ráadásul a férj szerette volna értékelni kapcsolatuk hosszát.

- nyilatkozta a pár egy barátja.

Kirsty Bertarellit egyébként nem más képviselte a válás során, mint Fiona Shackleton ügyvédnő, akit Acél Manóliának is hívnak. Ő volt az, aki Sir Paul McCartney válását is elrendezte, de ő képviselte a királyi család eddigi legbotrányosabb válásában Károly herceget, Diana hercegnétől való válása során is.

A britek leggazdagabb feleségeként is ismert Kirsty, Roper néven született a staffordshire-i Stone-ban, a családja pedig szintén vagyonos, az övék ugyanis a világszerte ismert Churchill Kerámia, melyet tradicionális étkészletei tettek olyan népszerűvé.

Kirsty 1988-ban elnyerte a Miss Egyesült Királyság címet, majd ugyanabban az évben a második helyezést érte el a Miss World szépségversenyen. Azonban nem csak szépségével tudott komoly sikereket elérni, dalszövegíróként és énekesnőként is tudott érvényesülni, közreműködött például az All Saints lányegyüttes "Black Coffee" című slágerének megírásában.

Meg kell ragadni a lehetőségeket az életben. Más csak elhajózna a jachtján a kezében egy pohár pezsgővel, de én nem ilyen vagyok. Én szeretek énekelni, és nem tudnám nem csinálni.

- nyilatkozta korábban a modell.