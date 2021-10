Heidi Klumra az anyukája sem fog ráismerni

Megosztás Tweet



Ha kreativitásról és persze halloweenról van szó, abban a modell élen jár. Szinte biztos, hogy idén is viszi majd a prímet a jelmeze.

Ha halloween, akkor Heidi Klum biztos, hogy a címlapokon végzi, hiszen az ünnep alkalmával mindig ő tartja a legnagyobb bulit és az ő jelmeze viszi rendszerint a prímet. Azonban, ahogyan tavaly sem, úgy idén sem kerül megrendezésre a Hollywood krémjét összecsődítő parti, a koronavírus miatt a 48 éves német manöken nem tartja jó ötletnek a tömegrendezvény megtartását - idézi őt a spanyol Hola! magazin.

Ahogy múlt évben, úgy idén is illetlennek tartanám a dolgot. Nem szeretném, ha bárki megbetegedne, csak mert jól érezte magát a partimon.

Heidinek bevallottan ez a kedvenc ünnepe, melyre már hetekkel korábban elkezd készülődni. Míg más a karácsonyt várja, addig a 45 éves híresség a tökfaragásra gyúr szabad idejében, na és persze már szeptemberben elkezdi megalkotni az aktuális halloweeni jelmezét. Ez idén sem marad el! Tavaly egy kisfilmet készített rajongóinak, egy igazi hátborzongató házi horrorsztorit, amit friss posztja szerint idén is egy kreatív tartalom követ, aminek már neki is kezdett. Egy fekete-fehér zuhanyzós jelenetet már meg is osztott kedvcsinálóként.

Heidi 2019-ben Michael Jackson Thrillerjének karakterét hívta életre, de láthattuk már zombiként, vámpírként, gorillaként, egyiptomi istenségként, vagy épp Jessica Rabbitként.