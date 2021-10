Egy szorgos mókus 42 vödörnyi dióval tömte meg egy autó motorterét

Egy Észak-Dakotában élő férfinek, Bill Fischernek állandóan meggyűlik a baja a helyi mókusokkal akik nem először dugdostak el élelmet a terepkárójában – számolt be róla egy helyi híroldal. Azonban a hátsó kertjében, és az utcán lévő diófák idei bő termése nagyobb munkára sarkallt egy falánk vörös mókust, aki a ház elé leparkolt gépjármű motorterébe több kilónyi élelmet raktározott el magának télire.

A férfi több mázsa termést szedett össze, összesen 42 vödröt töltöttek meg a diók, melynek nagy része a motort terítette be, de persze kis barátjának voltak titkos helyei is.

A képek magukért beszélnek:

This story, and more photos, are nuts -- literally.

Squirrel stores thousands of nuts inside man's parked truck over just a few days: https://t.co/uT53v75R5j pic.twitter.com/GJjWHz78KA

— Local 12/WKRC-TV (@Local12) September 28, 2021