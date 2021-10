A nap álláshirdetése: Vilmos és Katalin bizalmi pozícióba várja a jelentkezőket

Megosztás Tweet



Most bárki megismerheti közelebbről a hercegi párt.

Vilmos cambridge-i herceg, a brit trónörökös elsőszülött fia és felesége, Katalin cambridge-i hercegnő a Nincs idő meghalni (No Time To Die) című film világpremierjén a londoni Royal Albert Hallban 2021. szeptember 28-án. A 25. James Bond-filmet szeptember 30-tól vetítik a brit mozik.

MTI/AP/Invision/Vianney Le Caer

Vilmos és Katalin lassan egy éve, vagyis egészen pontosan tíz hónapja próbálja segítség nélkül ellátni és koordinálni a rájuk háruló feladatokat, ugyanis korábbi személyi asszisztensük, Christian Jones ez év januárjában felmentést kért királyi szolgálata alól, és távozása óta a cambridge-i pár nem fogadott fel új titkárt, aki segítségükre lehetne dolgos mindennapjaik lebonyolításában.

A brit trón várományosa és elbűvölő felesége azonban kénytelenek voltak belátni, hogy szükségük van egy segítő kézre, ezért álláshirdetést adtak fel személyi asszisztens pozícióra.

Vilmos és Katalin olyanok jelentkezését várják, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek a pályán és hajlandóak a legkülönfélébb feladatok elvégzésére, hiszen a királyi család napjainak koordinálása cseppet sem egyszerű és kezdőknek való feladat – írja a Hello magazin.

A heti 37,5 órás munkakörben olyan pontok szerepelnek, mint az eseménynaptárak és határidőnaplók vezetése, hivatalos rendezvények és megbeszélések lebonyolítása, de a hercegi pár utazásainak megszervezése is a személyi titkárra hárul majd, valamint kommunikációs feladatokat is el kell majd látnia.

A segítség nem is fog rosszul jönni, ugyanis újabb botrány van kialakulóban a királyi családban, miután Vilmos herceg megtagadta öccse, Harry herceg kérését, miszerint nemrég született lányát, Lilibetet a Windsori-kápolnában kereszteljék meg. Harry és Meghan a Popculture értesülései szerint jó ötletnek tartotta, hogy a nyáron született gyermeküket, akivel hivatalosan még nem találkozott a család, egy ünnepélyes keresztelő keretében mutassák be a rokonoknak. Arról nem is beszélve, hogy a megható esemény közelebb hozhatná az egymástól elhidegült testvérpárt, Vilmost és Harryt.

Vilmos volt az egyetlen a királyiak közül, aki nemet mondott, szerinte nem jó ötlet a járványhelyzetre való tekintettel egy nagy családi összejövetelt tartani

– nyilatkozta a lapnak egy, a párhoz közel álló forrás.