Reese Whiterspoon lesz az a nő, aki megváltoztatja Ashton Kutcher életét

A két színész elkezdte közös filmjének, a Your Place Or Mine című rom-komnak a forgatását.

A 45 éves színésznő jelenleg New Yorkban tartózkodik, ugyanis új filmet forgat a Netflixnek, aminek nem csak egyik főszereplője, de producere is lesz a Hello Sunshine nevű cége által.

A lesifotósok a minap a Nagy Almában csípték el Reese-t, amint feltételezhetően a produkció egyik jelenetét vették fel. A színésznő farmerszoknyát, kék blúzt és egy olívazöld kabátot viselt, miközben hatalmas mosollyal az arcán rótta az utcákat. Még ugyanaznap ismét látták Whiterspoont, akkor egy nagy bőröndöt próbált kicibálni a forgóajtón át egy épületből – írja a JustJared.

A Your Place Or Mine története két jó barátról szól majd, akik gyökeresen megváltoztatják egymás életét, mikor a nő (Reese) úgy dönt, megvalósítja élete egyik nagy álmát, a férfi (Ashton Kutcher) pedig elvállalja, hogy addig vigyáz legjobb barátja tinédzser fiára.

A színésznő bankszámlája egyébként sok nullával növekszik, még dolgoznia sem kellene többet, ugyanis közel 270 milliárd forintnak megfelelő dollárért eladja produkciós cégét.

A Hello Sunshine nevű vállalat egy újonnan létrehozandó médiavállakozás része lesz, amelyet a Blackstone befektetési vállalat támogat. Az új médiavállalatot Kevin Meyer és Tom Straggs, a Disney két egykori igazgatója fogja vezetni, de Witherspoon is tagja lesz az igazgatótanácsnak.

Reese produkciós cége olyan tartalmakat, filmeket és televíziós sorozatokat készített, amelyek középpontjában a nők álltak, köztük a Hatalmas kis hazugságok és a Kis tüzek mindenütt című sorozatok.

A színésznő másik népszerű szériája a The Morning Show, amiben Jennifer Anistonnal együtt játszik, nemrég örvendeztette meg a rajongókat a második évaddal. A két hollywoodi híresség ennek kapcsán árulta el, hogy nagyon szeretnék, ha a nemrég szklerózis multiplexszel diagnosztizált Christina Applegate is csatlakozna a stábhoz, ezzel pedig újra összeállnának a Green-nővérek, ugyanis ők hárman alakították a testvéreket a Jóbarátokban.