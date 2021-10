Gabby Petito apukája a tévében üzent meggyilkolt lánya bujkáló vőlegényének

A rendőrség továbbra sem találja a meggyilkolt influenszer, Gabby Petito vőlegényét, Brian Laundrie-t. A 25 éves férfit, akit szeptember 17-e óta eltűnt személyként kezelnek, nem adott életjelet magáról, a kutatócsapatok pedig nem találták nyomát New Port közelében, ahol a közeli mocsaras területeket búvárokkal is átfésültették.

Briant továbbra sem vádolják gyilkossággal, ellenben szokatlan viselkedése miatt a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene, mint Gabby gyilkossági ügyében érdekelt személy ellen. Az egyetlen dolog, amivel meg tudja jelenleg vádolni Laundrie-t a hatóság, az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntett lehetne, ugyanis a férfi ellopta Petito bankkártyáját, és fizetett vele azután, hogy eljött a gyilkosság helyszínéről, a wyomingi nemzeti parkból.

Megtörték a csendet Gabby Petito szülei

Mindeközben vállalták a kamerák előtti interjút Petito szülei, Joe Petito és Nichole Schmidt, valamint mostohaszülei, Tara Petito és Jim Schmidt és jogi képviselőjük is, akik Dr Phil műsorában beszéltek arról a napról, amikor kiderült, hogy valóban a 22 éves Gabby holttestét találták meg a Wyomingban, a Grand Teton Nemzeti Parkban.

- emlékezett vissza Gabby édesanyja, Nichole Schmidt.

Az interjúból egyértelmű volt, hogy a szülők szerint a vőlegénynek köze lehetett lehetett Gabby halálához, és egyöntetűen úgy vélik, hogy Brian bujkál.

- utalt az apa, Joe Petito a teljes Laundrie családra, akik közül eddig csak Brian lánytestvére szólalt meg az üggyel kapcsolatosan.

Cassie Laundrie az ABC Newsnak azt mondta, ha tudná, hogy hol van a bátyja, ő feladná, mivel az egész család tudni szeretné, hogy mi történt. Arra kérte testvérét, hogy adja fel magát, és vessen véget annak a rémálomnak, amiben hetek óta él két család is.

Gabby Petito és Brian Laundrie kapcsolata látszatboldogság volt

A pár, akinek Youtube és Instagram oldalait is százezrek követték, feltöltött tartalmaik szerint boldogok voltak és fülig szerelmesek, azonban azóta árnyaltabb a kép. Rendőrségi dokumentumok szerint augusztus 12-én Utah államban kihívták a rendőrséget a szóban forgó, hangosan vitatkozó párhoz, ahol állítólag Gabby sírva panaszolta el, hogy erőszakosan bánt vele a párja, bár feljelentés nem történt. A rendőrségi feljegyzésekből az is kiderült, hogy a 911-et tárcsázó szemtanú látta, ahogy Brian megüti a menyasszonyát, ezután hívott segítséget.

'DID HE HIT YOU?': Newly released bodycam video shows Utah police officer asking Gabby Petito about her fight with Brian Laundrie https://t.co/aK8BJ4jS3q pic.twitter.com/N2oPKKaprV

— Fox News (@FoxNews) October 1, 2021