Jöhetnek a tippek! Jennifer Lawrence-t látványos babapocakkal csípték el

Megosztás Tweet



Már kerekedik a színésznő hasa, de azt még mindig csak találgatni lehet, hogy Az éhezők viadala sztárja melyik hónapban van.

Néhány hete érkezett az örömteli hír, miszerint Jennifer Lawrence első gyermekét hordja a szíve alatt. A 31 éves Oscar-díjas amerikai színésznő és galériatulajdonos férje, Cooke Maroney a People magazinnak erősítették meg a gólyahírt, de a rajongók legnagyobb bánatára a sztárpár semmi mást nem osztott meg a jövevénnyel kapcsolatban, bár ez korántsem szokatlan a Vörös veréb sztárjától, aki hollywoodi kollégáitól eltérően, kifejezetten visszafogottan kezeli a magánéletét érintő kérdéseket.

A PageSixnek egy névtelen forrás árulta el, hogy a színésznő már régóta szeretett volna családot alapítani és találni valakit, akit szerethet, tisztelhet és élvezheti vele az életet.

Nagyon szereti a házas életet, ami szilárd alapot biztosít a gyermekvállaláshoz. Elképesztően boldogok együtt és alig várják, hogy szülők lehessenek.

A bejelentés óta, lépten-nyomon lesifotósók követik Jent, így elkerülhetetlen volt, hogy elborítsák az internetet a róla készült képekkel, amikről határozottan állíthatjuk, hogy a harmadik-negyedik hónapon már túl van a színésznő, de továbbra sem tudni, hogy karácsonyi, újévi vagy esetleg tavaszi meglepetés lesz az érkező kisbaba.

Lawrence-t a napokban New York utcáin sétálva csípték el, a színésznő pedig igencsak sportosra vette a figurát, fekete papucsban, leggingsben és topban integetett a fotósoknak, a szettet pedig egy luxus Dior táskával, napszemüveggel és egy gyöngysorral dobta fel.

A színésznő mindig is a laza stílust részesítette előnyben. Esküvőjén blézerben és farmerban mondta ki az igent Cooke Maroney-nek a New York-i Városházán 2019 szeptemberében, amit aztán egy hónappal később azért megfejeltek egy igazi luxusmenyegzővel is, amit egy Rhode Islanden található 1894-ben épült kastélyban tartottak, 150 fős vendégsereg előtt.