Hivatalos: a 90 éves Kirk kapitány elhagyja a Földet

William Shatner kanadai színész október 12-én olyan messzire jut, ahová eddig egyetlen sci-fi színész se utazott – jelentette be Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin.

A színészt a legtöbben az első Star Trek–sorozatból ismerik, amiben ő játszotta a főszereplő James T. Kirk kapitányt, aki legénységével, köztük a sci-fi történetek egyik legjellegzetesebb figurájával Spockkal együtt, az Enterprise csillaghajón utazva fedezik fel a galaxist.

A 90 éves Shatner lesz a legidősebb ember, akit valaha is fellőttek az űrbe, ezzel lekörözve az eddigi rekordert, akit 82 évesen ért a megtiszteltetés. Az alig tíz perces repülést állítólag dokumentálják is, William először Discovery Chanellel tárgyalt a műsor ügyében, de végül nem sikerült megállapodniuk, arról pedig egyelőre nincsenek hírek, hogy melyik műsorszolgáltató közvetíti majd a repülést.

Nagyon régóta szerepel az életemben az űr. Most megragadom az alkalmat, hogy magam is megnézzem. Micsoda varázslat!

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8

— Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021