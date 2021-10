A legédesebb férfi a világon – Orlando Bloom a színpadon húzta ki a bajból menyasszonyát

A Variety Power of Women rendezvényen számos híresség tiszteletét tette, köztük Alyssa Milano, Lorde, Angelina Jolie és Katy Perry is, akit vőlegénye, A Gyűrűk Ura sztárja és egyben a nap lovagja, Orlando Bloom kísért el.

A 36 éves énekesnő nem sokkal azután, hogy színpadra állt, kénytelen volt a mikrofonban segítséget kérni kedvesétől, aki azonnal ugrott, hogy kimentse szíve hölgyét a gyönyörű Schiaparelli ruha fogságából – írja a PageSix.

.@KatyPerry got a little help from her fiancé Orlando Bloom before singing at Variety’s ‘Power of Women’ event. 💖 pic.twitter.com/2mv14A3XPl

— Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2021