A Clooney házaspár néha egy szavát sem érti négyéves ikreinek

A gyerekek két nyelven beszélnek, de a sztárpár nem sejtette, hogy ezzel saját maguk helyzetét nehezítik meg.

A sztárpár, Amal és George Clooney ritkán mesélnek a magánéletükről, ahogyan a 2017-ben született ikreikről, Elláról és Alexanderről is. Mivel Clooney legújabb rendezése, a The Tender Bar a napokban került bemutatásra, sorra adja az interjúkat, így aztán ha mély részletességgel nem is, de családjáról is sztorizgat a sajtónak.

George az E! Newsnak adott interjújában nem csak arról számolt be, hogy a gyerkőcök már úszni tanulnak, hanem egy ennél is komolyabb mérföldkőről: mindketten két nyelven beszélnek. Van azonban egy kis bibi...

Mindketten folyékonyan beszélnek olaszul. De Amal és én nem. Ez egy logikai hiba.

- panaszolta a Gravitáció sztárja, mivel a kicsik gyakorta kitűnő olasz akcentussal beszélnek neki vissza, amiből egy mukkot sem ért.

Felesége, Amal szerint minden nehézség ellenére George remek apuka, aki különösen jól kijön az ikrekkel. Mint mesélte, állandóan különféle csínyekre tanítja őket, melyek George szerint később kifizetődnek majd.

Nagy öröm a hatvanéves színész számára, hogy apaszerepben is megállja a helyét, hiszen a sármos sztár Hollywood agglegényeként volt nyilvántartva egészen 2013-ig, és akkoriban sem a házasság sem a gyermekvállalás nem szerepelt a tervei között.

Nem akartam újranősülni és nem akartam gyereket sem. Keményen dolgoztam, szuper barátaim voltak, az életem maga volt a tökély. Egészen az Amallal való találkozásomig. Akkor jöttem rá, mennyire magányos voltam mindaddig, míg meg nem ismertem őt.

-vallotta be egy korábbi interjújában.

Clooney egy év randizás után, 2014-ben vette feleségül a nála 17 évvel fiatalabb, libanoni származású emberi jogi ügyvédet, Amal Alamuddint, akik az ikrekkel együtt a feje tetejére állították a színész életét. Ez pedig bevallottan a legjobb dolog volt, ami csak történhetett vele az életben.