Alyssa Milano bámulatos lélekjelenléttel mentette meg nagybátyja életét

A színésznő is az autóban volt, mikor rokona vezetés közben szívrohamot kapott. Bár állapota már kielégítő, de egy komoly műtét még vár rá.

Milano szerencsére csak könnyebben sérült a balesetben, ami a nagybátjyáról sajnos nem volt elmondható. A férfit napokig gépekkel tartották életben, de a család legnagyobb megkönnyebbülésére, szépen lassan elindult a gyógyulás útján.

Mitch bácsit már a kórházból is hazaengedték, most otthon van és lábadozik. Nyitott szívműtétre van szüksége, szóval most mindennél fontosabb, hogy visszanyerje az erejét az autóbalesetünk után.