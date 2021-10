Először mutatkozott nyilvánosan 15 évvel fiatalabb barátnőjével Jake Gyllenhaal

Megosztás Tweet



Közel három éve alkotnak egy párt, de csak most mutatkozott először nyilvánosan a 40 éves Jake Gyllenhaal kedvesével, a 25 éves Jeanne Cadieu-vel.

Jake Gyllenhaal and girlfriend Jeanne Cadieu make their red carpet debut at The Lost Girl premiere in NYC https://t.co/mpe6ZBQquW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2021

Jake testvére, Maggie elsőfilmes rendezőként mutatkozott be a New York Filmfesztiválon. Az esemény fotózásán Maggie is csatlakozott Jake-hez és párjához, de összhang hiányában hárman háromfelé pózoltak a kameráknak. Amikor ezt észrevették, hatalmas nevetésben törtek ki mindannyian, így aztán igazán spontán képek készültek a trióról - írja a Page Six.

A sorozat alapján pedig nagyon is úgy tűnik, hogy a két nő, Maggie és Jeanne kifejezetten kedveli egymást, látszott, hogy nem csak kedélyesen elcseverésznek, de különösen fesztelenek egymás társaságában, aminek Jake kifejezetten örülhet.

A Donnie Darko, a Fogságban és a Holnapután sztárja, Jake, valamint eredendően szintén színész lánytestvére egyébként egyértelműen összeöltöztek a rendezvényre, mindketten fekete bársony szettben állták a vakuk villogását.

Maggie filmje The Lost Daughter címmel jelent meg, melyben egy vakációzni készülő nő saját sötét múltjával kell szembenézzen.