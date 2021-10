Öt dolog, amit nem biztos, hogy tudott a ma 70 éves Stingről

Megosztás Tweet



Október 2-án ünnepli hetvenedik születésnapját az angol basszusgitáros, énekes, színész Sting, az egykori Police frontembere.

1. Gordon Matthew Thomas Sumner néven látta meg a napvilágot. Egyetemi tanulmányait először félbehagyta, volt kalauz, építőmunkás és tisztviselő, mielőtt tanári képesítést szerzett. Két évig tanított, esténként pedig dzsessz-klubokban játszott, egyik zenésztársa ekkor ragasztotta rá a Sting (Fullánk) nevet, mert gyakran viselt fekete-sárga csíkos pulóverében úgy nézett ki, mint egy mérges méh, Sting szerint azonban inkább darázs.

2. Sting számos filmben játszott, feltűnt például az 1979-es Kvadrofóniában. Első főszerepét az 1982-es Hazug angyal című filmben kapta, amelynek zenéjét is ő írta, s a Spread A little happiness sláger lett. Szerepelt 1984-ben a Dűne, 1987-ben a Julia és Julia, 1998-ban Guy Ritchie A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című filmjében.

3. Karrierje során tizenhét Grammy-díjat zsebelt be, de négyszer jelölték Oscar-díjra is. A Kate és Leopold című film Until... című daláért Golden Globe-díjat nyert 2002-ben, két évvel később megkapta a Brit Birodalom Rendjének parancsnoka (CBE) kitüntetést. A washingtoni Kennedy Központ díját 2014-ben vehette át, 2003-ban a Police tagjaként került be a Rock and Roll Dicsőségcsarnokába.

4. A beskatulyázhatatlan zenész játszott rock, dzsessz, reggae, pop és klasszikus dallamokat is, zenei sokoldalúságát világszerte dicsérik mind a rajongók, mind a kritikusok.

A Police pályafutásának legnagyobb durranása az Every Breath You Take volt, míg szólóként a Desert Rose, valamint az Englishman in New York lett a legnépszerűbb. Legújabb albuma, a The Bridge november 19-én jelenik meg, a koronavírus-járvány ihlette lemezről már megjelent az első dal, az If It's Love.

5. Ami a magánéletét illeti, kétszer nősült, első házasságából két, a második, Trudie Stylerrel kötött házasságából négy gyermeke született. Két lánya, Mickey és Eliot, apjukhoz hasonlóan szép karriert futott be, mindketten színésznőként dolgoznak. Mickey a Netflix nagysikerű sorozatában, a Snowpiercerben szerepelt, Eliot pedig az új James Bond-moziban a No Time To Die-ban tűnik fel.