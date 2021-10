Jennifer Anistont egy térdremegtető csókkal lehet levenni a lábáról

Megosztás Tweet



A Jóbarátok egykori sztárja szerint ez sorsdöntő lehet nála az első randevún.

Jennifer Aniston Has Said She’s ‘Ready’ To Date Again And Discusses Relationship Musts https://t.co/RV7gVkJ5CO — ELLEUK (@ELLEUK) September 29, 2021

Jennifer Aniston nem szerencsés a szerelemben és miközben rajongói családanyaként képzelik el a színésznőt, Jen 52 évesen két válást tudhat maga mögött, és az anyaság is kimaradt eddig az életéből. Bár ő köszöni szépen nem kér a konvenciókból, a Lunch with Bruce podcastban bevallotta, hogy most már ő is örülne egy új párkapcsolatlatnak.

Bár hetekig pletykálták, hogy a Reunion epizód után Jen és sorozatbeli szerelme, David Schwimmer a valóságban is egy párt alkotnak, az igazság sajnos nem fedi a valóságot. Aniston határozottan bizarrnak nevezte a feltételezést, és a témával kapcsolatban magánéleti státuszáról a következőket mondta:

Senki fontos nem került a radaromra, de itt lenne már az ideje. Azt hiszem, készen állok, hogy megosszam valakivel az életem.

A színésznő, aki egyébként pár hete dobta piacra Lolavie nevű hajápoló kollekcióját, nemrégiben jött rá arra, hogy nem akar többé szingli lenni. Mint mondta, 20 éves kora óta egy párt alkotott valakivel és jó volt egyedül lenni, amiből mostanra megártott a sok.

És, hogy mi az, ami megfogja Jent egy férfiban? Elmondása szerint az első csók sorsdöntő, ahogy az is, hogy mennyire könnyed a beszélgetés a másikkal.

A People magazinnak adott korábbi cikkében Jen egyébként azt is elárulta, hogy nem szakmabeli társat keres, sőt, sokkal jobban szeretné, ha végre egy átlagember mellett találná meg a boldogságot.

Aniston 2015 és 2017 között a színész Justin Theroux, míg 2000 és 2005 között a szintén filmsztár, Brad Pitt felesége volt.