Mást kirázná a hideg, de Katalin hercegné bebizonyította, mennyire vakmerő

Vilmos herceg felesége nem az a típusú nő, aki felsikolt, ha pókot lát.

A surprise guest appearance from Charlotte the tarantula 🕷 pic.twitter.com/HXVTJalZk6 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 29, 2021

Katalin hercegnének sűrű hete van, kedden még az új James Bond-film díszbemutatóján nyűgözte le a nagyérdeműt lehengerlő ruhájában, melyen még a 007-es Daniel Craig szeme is megakadt, másnap már hivatalos körutazásra indult férjével, Vilmos herceggel Észak-Írországba.

A pár szerdán a Londonderryben található Ulster Egyetem Magee kampuszán tett látogatást, ahol az orvosi karon beszélgettek a hallgatókkal, majd a helyi állatkert kihelyezett állatsimogatóját is útba ejtették, ahol az egyébként sikkes, lila Emilia Wickstead kosztümöt viselő hercegné bevállalóságáról is tanúbizonyságot tett - számolt be róla a Hello magazin.

Katalin minden hezitálás nélkül vett kezébe egy madárpókot, amit egyébként Saroltának hívnak, épp mint a hercegi pár lányát. Vilmos herceg nem akart szorosabb barátságot kötni a nyolclábúval, ő inkább egy pitonnal ismerkedett.

A gyerekek nem fogják elhinni. György különösen bosszús lesz

- mondta Vilmos, akinek kisfia rajong a hüllőkért.