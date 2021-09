Hogy csinálja? Jane Fonda észvesztően néz ki a Vogue címlapfotóján

Megosztás Tweet



A díva 62 évvel az első magazinos szereplése után ismét igent mondott a felkérésre.

Jane Fonda 83 éves, ezt azonban senki sem mondaná meg róla, főképpen nem a lengyel Vogue magazinnak készült fotók alapján. A színésznő bátran letagadhatna akár húsz évet is.

A talpig feketét viselő Fonda szettjét a színben passzoló kalap tette tökéletessé, ez az egyszerű, monokróm összeállítás pedig azt sugallta, hogy a nyolcadik x után is lehet valaki sikkes "címlaplány" - írja a People magazin.

A képek hat évtizeddel azután készültek, hogy a díva először szerepelt a divatmagazin borítóján, akkor arany ruhában, és rózsaszín kesztyűben és a kort jellemző kifelé szárított frizurával. Az 1980-as években neve az aerobikkal és az egészséges életmóddal kapcsolódott össze - s bár ez negatív értelemben rá is nyomta a bélyegét filmes karrierjére - elhivatottsága kifizetődött, hiszen nem sok vele korú színésznőnek van hasonlóan karcsú, sportos alakja, amit gyakorta mutat meg Instagram oldalán tapadós leggingsekben.

Az Oscar-díjas színésznő filmes pályafutása mellett politikai aktivistaként és társadalmi kérdésekben is gyakran ad hangot véleményének, legutóbbi könyve például a klímaváltozással kapcsolatos egyéni felelősségről szól, mely What Can I Do? The Path From Climate Despair to Action címen jelent meg.