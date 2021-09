Megnősült a Charlie és a csokigyár gyerekszínésze

Megosztás Tweet



Freddie Highmore titokban feleségül vette kedvesét, akiről most először mesélt Jimmy Kimmel műsorában.

A kölyökképű sztárról nehéz elképzelni, hogy már házas ember, hiszen mennyi idős is? Tizenhat, esetleg tizennyolc? Nagy tévedés! Freddie idén lett 29, ami hihetetlennek hangzik, de igaz.

Highmore gyereksztárként robbant be Hollywoodba, a Charlie és a csokigyár mellett, olyan filmekben láthattuk, mint A Spiderwick krónikák, A szeretet szimfóniája vagy az Én, Pán Péter. Legtöbb sorstársával ellentétben azonban, neki sikerült megkapaszkodnia felnőtt korában is az iparban. Főszereplője volt az öt szériát megélt Bates Motel - Psycho a kezdetektől című sorozatnak,

valamint a Doktor Murphy-nek is, aminek szeptember 27-én mutatták be az ötödik évadát.

A színész ennek kapcsán beszélgetett Jimmy Kimmellel, a műsorvezető pedig nem bírta magában tartani, rögtön rákérdezett a Freddie ujján virító gyűrűre – írja a JustJared.

Igen, ez egy jegygyűrű, mert képzeld, megházasodtam. Még nagyon friss, de elképesztően boldogok vagyunk mindketten.

Freddie nem árulta el újdonsült felesége kilétét, azonban az kiderült a beszélgetésből, hogy a szerencsés hölgy szintén brit származású, akárcsak a fiatalos férj.