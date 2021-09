Queen-ajándéktárgyakra lehet lecsapni korlátozott ideig

Megosztás Tweet



Queen-relikviákat árusító ideiglenes üzlet nyílik a zenekar 50. születésnapja alkalmából Londonban: pólók, zoknik, bögrék, Brian May aláírásával díszített gitárok vásárolhatók meg a Queen The Greatest nevű boltban.

A Carnaby Streeten kedden nyíló és januárig látogatható üzlet a legendás rockzenekart ünnepli, amelynek végleges felállása 1971-ben alakult ki John Deacon csatlakozásával.

A pop-up boltot különböző területekre osztották. Az első az 1970-es éveket jelképezi turkálószerű kialakításával: azt az időszakot idézi fel, amikor Freddie Mercury énekesnek és Roger Taylor dobosnak egy használt ruhát árusító bódéja volt a londoni Kensington piacon.

Az 1980-as évek szekciója a zenekar élő fellépéseinek és turnéinak állít emléket, az 1990-es éveket egy "lemezbolt" jelképezi, míg a 2000-es évek résznél a Queen fellépéseit bemutató DVD-halomé a főszerep.

A 2010-es évekhez jutva azt a tényt akartuk kiemelni, hogy a Queen modern zenekar, ezért ez egy technikai terület. Lehet itt vásárolni Brian May által aláírt gitárt, Roger Taylor által dedikált dobütőt

- mondta Keith Taperell, az üzletet kitaláló és létrehozó, a Universal Music Grouphoz tartozó Bravado márkamenedzsercég alelnöke.

A Freddie Mercury (ének), Brian May (gitár), John Deacon (basszusgitár) és Roger Taylor (dob) felállással világhírűvé vált Queen ontotta a világslágereket, a Somebody to Love, a Radio Ga Ga, a Who Wants to Live Forever, a We Will Rock You, az I Want to Break Free vagy a Bicycle Race egy korszak meghatározó dalaivá váltak, a We Are the Champions pedig nemcsak a brit Munkáspárt választási dala volt, de a futballstadionokban mind a mai napig üvöltik a szurkolók.