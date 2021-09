Harry herceg és Meghan Markle diplomát érdemelne képmutatásból

Megosztás Tweet



Dühös kommentek lepték az internetet, miután a sussexi pár a hétvégén tartott Global Citizen Live után, magánrepülővel tért haza.

Harrynek és feleségének sikerült ismét kivívniuk az emberek ellenszenvét, ami számukra már valami hobbiszerűség lehet, ugyanis kitűnő érzékkel tapintanak rá a polgárpukkasztó témákra, jelen esetben egy környezetvédelmi kérdésre – írja cikkében a PageSix.

Global Citizen Live három fő küldetése a szegénység legyőzése, az esélyegyenlőség és a bolygónk védelme, a rendezvényen pedig a királyi pár is részt vett. Harry és Meghan az eseményen felszólította a világ vezetőit, hogy adományozzanak legalább egymilliárd koronavírus-vakcinákat a rászoruló országoknak.

A hétvége akár jól is alakulhatott volna, ha a sussexiek nem egy magánrepülővel távoznak a környezetvédelmi rendezvény után. Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség jelentése szerint, a magánrepülők tízszer több szén-dioxidot bocsájtanak ki, mint a kereskedelmi járatok, az üvegházhatású gáz pedig nagyban hozzájárul a bolygót sújtó globális felmelegedéshez.

Ezek után nem meglepő, hogy felbőszült rajongók lepték el a közösségi oldalakat:

A hercegi pár képviselői nem kívánták kommentálni a történteket, Harryt azonban már korábban is megszólták magánrepülőgép-használata miatt, akkor a következőket mondta:

„Az esetek 99 százalékában kereskedelmi járatokkal utazom, de alkalmanként, az egyedi körülményeket figyelembe véve, a családom biztonsága érdekében veszem igénybe a magángépeket.”

A hétvégét tekintve ellenben nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy Harry és Meghan képmutató megjelenésén gúnyolódott az internet. A pár néhány nappal korábban érkezett New Yorkba, hogy látogatást tegyenek például a One World Observatoryban, de arra is szakítottak időt, hogy elmenjenek egy harlemi iskolába, ahol Meghan saját gyermekkönyvéből olvasott fel a diákoknak. Az eset mégsem a kedves gesztusról maradt emlékezetes, hanem arról, hogy Meghan egy 7500 dolláros (2,3 millió forintos) ruhában parádézott a szegénynegyedben élő gyerekek előtt.