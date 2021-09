Gal Gadot nemcsak Csodanő, de szuper anyuka is!

Megosztás Tweet



A színésznő fantasztikus genetikájának köszönhetően, meg se látszik, hogy három hónapja hozta világra harmadik gyermekét.

Galnak júliusban született meg kislánya, Daniella, így továbbra is a női nem dominál a családban, ugyanis a színésznőnek két idősebb gyermeke, a négyéves Maya és a kilenc éves Alma, szintén lányok, de hát Wonder Womantől, az amazonok királynőjétől mi mást is várhatnánk.

A sztármami és családja a napokban úgy döntöttek, elég a házi kosztból és kivételesen étterembe mentek vacsorázni, de ahogyan azt a legtöbb édesanya tudja, nehéz átvészelni sírás nélkül egy étkezést egy három hónapos babával. A 36 éves színésznő azonban játszi könnyedséggel vette az akadályt, ugyanis bevált táncmozdulatai vannak az ilyen esetekre, amit meg is mutatott követőinek Instagramon egy videóban – írja a People.

Az én jellegzetes "kérlek aludj el" táncom

A Csodanő és férje, Yaron Varsano 2008-ban házasodott össze. Gal kifejezetten ügyel arra, hogy magánéletét és csemetéit a lehető legtávolabb tartsa a rivaldafénytől.

A színésznőt legközelebb a Kleopátra című filmben láthatjuk, melynek néhány jeleneteit várandósan forgatta, mely vélhetően nem fog szemet szúrni, ahogyan ezt előző terhességénél is ügyesen megoldották a Wonder Woman utómunkálatai során.