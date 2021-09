Tarantino húzta ki a csávából rendező barátját

Megosztás Tweet



Edgar Wright angol rendező nem tudott címet adni új filmjének, de Quentinnek volt egy jó ötlete.

Quentin Tarantino attends the 73rd annual British Academy Film Award at the Royal Albert Hall in London, Britain, 02 February 2020.

Régóta jó barátságot ápol Quentin Tarantino és Edgar Wright angol rendező (Nyomd, Bébi, nyomd!, Haláli hullák hajnala), ezért nem csoda, hogy Wright új filmjének címét is a Ponyvaregény rendezője javasolta.

Wright sokcsavaros lélektani thrillert készített Last Night in Soho címmel a hatvanas évek Londonjáról, aminek eredetileg Red Light Areaként debütált volna. Tarantino, akinek halálbiztos a zenei ízlése is, a Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich nevű együttes Hold Tight című dalát is belerakta a Halálbiztos című trashfilm-paródiájába. A szám nagyon tetszett Wrightnak, mire az amerikai rendező azt mondta, ez még semmi, és lejátszotta a Last Night in Soho című dalt ugyanattól bandától, mondván, ez a legjobb főcímzene egy film számára.

Ez kapóra jött Wrightnak, mert kiderült, hogy már létezik egy Red Lights című film, így az ő eredeti elképzelése ugrott. Aztán a The Night Has a Thousand Eyes bizonyult számára az üdvözítő megoldásnak, de kiderült, hogy szintén van már film ilyen címmel.

Tarantino ötlete ideálisnak bizonyult. Az amerikai rendező elárulta Wrightnak, hogy eredetileg Allison Anders javasolta neki a Last Night in Sohót, így aztán az angol rendező mindkét kollégájának köszönetet mond új filmje kreditlistáján.

Az utolsó éjszaka a Sohóbant a velencei fesztiválon mutatták be, a legtömörebb kritika így szólt róla: szuper! A filmben egy divattervező (Thomasin Mackenzie) egy hatvanas évekbeli londoni énekesnő (Anya Taylor-Joy) testébe költözik, és ez még csak aprócska bonyodalom ahhoz képest, ami ezután következik.

Wright azt mondta az IndieWire-nek, hogy nemcsak ő, de még soha senki más sem csinált ilyen filmet.