Színészek, akiket szívesen látnának az amerikaiak leendő elnökükként

Egészen komoly lista lett a szavazásból.

Dwayne Johnson amerikai színész a Halálos iramban: Hobbs és Shaw (Fast and Furious presents Hobbs and Shaw) című filmje bemutatóján Los Angelesben 2019. július 13-án. Az akciófilmet augusztus 2-án kezdik vetíteni az amerikai mozik.

MTI/EPA/Nina Prommer

A JustJared szemlézett egy kutatást, melyből kiderült, hogy kik azok a hírességek – zömében színészek – , akik az amerikaiak szemében potenciális elnökként jöhetnének szóba a jövőben. Mivel Ronald Reagan is színészként kezdte, és Arnold Schwarzeneggerből is később kormányzó lett, cseppet sem tűnik komolytalannak a szavazás.

Nos, a helyzet úgy áll, hogy a szavazók különösen méltatják azokat, akik vagy filmjeikben vállaltak eddig komoly, felelősségteljes szerepeket, vagy pedig közéleti megmondóemberekké váltak, és gyakran nyilvánulnak meg a sajtóban vagy a közösségi médiában politikai vagy akár környezetvédelmi kérdésekben.

Az első helyen toronymagasan Dwayne Johnson áll, akire a több mint 30 ezer voksoló 46 százaléka adott le szavazatot. Az izomember tűnik legkevésbé megfeleltethetőnek elnöki tulajdonságok terén, de mivel már Arnold Schwarzenegger is volt politikus, így biztosan azt hiszi az amerikai nép, hogy ha izmos vagy, jó politikus leszel.

Angelina Jolie amerikai színésznő a Demóna: A sötétség úrnője (Maleficent: Mistress of Evil) című filmje bemutatóján Rómában 2019. október 7-én.

(Fotó:MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)

Angelina Jolie rendszeresen végez humanitárius munkát, így nem meglepő, hogy a filmjeivel már kevésbé csillogó színésznőnek társadalmi kérdéseben való megnyilvánulásai hozták meg a 30 százaléknyi szavazatot.

Oprah Winfrey, bár nem színész, személyén sokat dobhatott, hogy népszerű televíziós személy, így érthető a kapott 27 százalék. 4-5. helyre Tom Hanks és Will Smith futott be, amiben semmi meglepő nincsen, hiszen előbbi letett már egy utasszállító repülőt is egy folyóra, utóbbi pedig megvédte a földönkívüliektől több ízben is a Földet. Ők 22 és 21 százalékot értek a voksolóknak.

Az első öt helyről lecsúszottak: Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Meryl Streep, Robert De Niro, George Clooney, Robert Downey Jr, Dolly Parton.