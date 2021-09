Jamie Lee Curtis még évekig retteghet halloweenkor?

Megosztás Tweet



Spekulálnak a horrorszéria rajongói, talán mégsem zárul le Michael Myers története.

Jamie Lee Curtis Hypes Halloween Kills Release With New Set Photo https://t.co/cAwo7AWKDf — The Bloody Handprint (@bloodyprint666) September 17, 2021

Hamarosan mozikba kerül az új Halloween-trilógia középső darabja, a Gyilkos Halloween, de van, aki már sokkal előbbre jár: azon töri a fejét, hogyan végződik majd a történet a záró részben (Halloween Ends), ahol az álarcos rém végre meghal.

Az a legnépszerűbb teória, hogy Michael Myerst, a késes gyilkost abban az elmegyógyintézetben éri utol a végzet, ahová hatévesen, első mészárlása után került, s ahonnan 15 évvel később megszökött. A kör ezzel bezárulhat, a történet így lesz kerek. A Smith Grove elmegyógyintézet – amely már szerepelt a Halloween 6. végén – már csak azért is kitűnő helyszínnek bizonyulhat, mert kevés baljóslatúbb hely van, mint egy ódon őrültekháza éjszaka, ahol pereg a vakolat, penész lepi be a pinceboltozatot és a háborodottak kacagása visszhangzik a folyosókon. Már csak azért is különösen kiváló helyszín lehet a patinás diliház, mert a rém kiengedheti a gumiszobákból a többi elmeháborodottat, így rajta kívül még egy tucatnyi eszelős szabadulhat rá a pozitív hősökre.

Egyébként kevesen tartják valószínűnek, hogy a 40 éves, rendkívül sikeres franchise valóban véget ér a trilógia harmadik részével – elvégre a Jamie Lee Curtis által alakított Laurie Strode-nak van lánya meg unokája is, akik tovább harcolhatnak a rémmel. Tehát jöhetnek még új részek, immár Curtis nélkül, de Michael Myers biztosan örök.