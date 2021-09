Harry és Meghan most először jelent meg nyilvánosan lányuk születése óta

Megosztás Tweet



A hercegi pár jelenleg New Yorkban tartózkodik egy számukra fontos ügy képviseletében.

Harry és Meghan alaposan felkorbácsolták a kedélyeket az elmúlt hónapokban, hallani róluk jót és rosszat egyaránt, legutóbb például a Time magazinnak készült címlapfotójuk miatt érte őket kritika, ugyanis a kettejükről készült képek több sebből is véreztek.

A fiaskón határozottan javított a sussexi pár napokban történt első hivatalos megjelenése a kis Lilibet júniusi születése óta. A hercegi pár New Yorkba utazott, hogy részt vegyenek a Global Citizen Live fesztiválon a hétvégén a Central Parkban, aminek kereteiben szeretnék népszerűsíteni kezdeményezésüket, miszerint a COVID-19 vakcinákat mindenki számára elérhetővé kell tenni – számolt be cikkében a Just Jared.

Harry és Meghan a hétvégi program előtt találkozott a One World Observatoryban New York polgármesterével, Bill De Blasioval és családjával, valamint New York állam kormányzójával, Kathy Hochullal.

A tavaly januári bejelentés óta a házaspár letelepedett Kaliforniában és létrehozta az Archewell Productions nevű produkciós céget, podcasteket készít a Spotify számára és Archewell néven jótékonysági alapítványt működtet a "közösségek egyesítésére".