Már nem titok, mi okozta a népszerű sorozat szereplőjének halálát

Willie Garson gyógyíthatatlan betegséggel küzdött.

#SATC actor Willie Garson's cause of death has been revealed.https://t.co/rA0yyp58wI — Entertainment Tonight (@etnow) September 24, 2021

Megrendítette a Szex és New York rajongóit a hír, miszerint 57 éves korában elhunyt Willie Garson.

A sztár a szériában összesen 27 epizódban töltötte be Stanford Blatch szerepét, a tehetséges ügynököt és Sarah Jessica Parker (Carrie) legjobb barátját, valamint mindkét mozis folytatásban is szerepelt. A színész halála előtt, az HBO Max,„ And Just Like That”… című tízrészes folytatásán dolgozott.

Garson sógornője, Nina Tassler csütörtökön a The New York Timesnak adott interjújában árulta el, a színész hasnyálmirigyrákkal küzdött, és családja körében hunyt el Los Angeles-i otthonában.

Korábban fia, megható posztban búcsúzott apjától:

„Nagyon szeretlek papa. Nyugodjon békében. Nagyon örülök, hogy minden kalandod megosztottad velem, és hogy ennyi mindent elértél. Nagyon büszke vagyok rád”

– írta Nathen Garson az Instagramon.

A Szex és New York főszereplői is megemlékeztek kollégájuktól, Sarah Jessica Parkert kivéve, aki egyelőre nem áll készen a búcsúra.