Kristen Stewart arra született, hogy bemutassa Diana hercegné szenvedését

Megérkezett a várva várt teljes hosszúságú előzetese a Spencer címre keresztelt filmnek, mely Diana hercegné azon karácsonyát dolgozza fel, amikor eldönti, hogy elválik férjétől, Károly hercegtől.

A forgatókönyv a hercegné és a királyi család 1991-es sandringhami karácsonyára fókuszál, mely ünnep általában az eszem-iszomról, a vadászatról és a lövészetről szól, de Diana számára ezúttal nem.

Az előzetes legdrámaibb pillanata pedig egyértelműen a zárszó:

A színésznő mind játékában, mind pedig az akcentusát illetően kivívta a kritikusok és a rajongók elismerését az egyperces előzetes láttán, ahhoz pedig már kétség sem fér, hogy a Spencer lesz az ősz egyik legjobban várt filmje. A kritikusok szerint az alkotás biztosan ott lesz a jövő évi Oscaron, Kristen pedig bezsebelheti a Filmakadémia első arany szobrocskáját. A film további főszerepeiben, Timothy Spallt, Sally Hawkinst és Sean Harrist láthatjuk majd.

“There has to be two of you. There's the real one...and the one they take pictures of."

Pablo Larraín’s #Spencer arrives November 5th. pic.twitter.com/5Ms6lGqKgq

— The Academy (@TheAcademy) September 23, 2021