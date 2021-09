Folytatják a megosztó sorozatot, érkezik a Tigrisvilág második évada

Csütörtökön egy rövid részletet is nyilvánosságra hoztak a Tiger King 2-ből, melyben a címszereplő Joe Exotic hajdani állatkert-tulajdonos riválisával, Carol Baskin nagymacskamentővel beszél. Az előbbi a börtönből telefonál, ahol 17 éves büntetését tölti a Baskin elleni gyilkossági kísérlet miatt.

A Variety felhívta Carol Baskint, a Big Cat Rescue szervezet és állatkert tulajdonosát. Baskin elmondta, tudta, hogy a Tigrisvilág rendezői forgatnak, de nem számít arra, hogy a nézők egyhamar láthatják a folytatást. A Tigrisvilágot 2020 márciusában mutatták be, viharos sikert aratott a világjárvány miatti korlátozások és a bezártság idején.

- mondta Baskin.

Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i

— Netflix (@netflix) September 23, 2021