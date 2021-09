Sarah Jessica Parker még nem áll kész a búcsúra - megrázta kollégája halála

Megosztás Tweet



A színésznő az egyetlen a Szex és New York főszereplői közül, aki még nem emlékezett meg a rákban elhunyt Willie Garsonról.

Willie Garson, akit legtöbben a Szex és New York című sorozatból ismernek, 57 éves korában elhunyt, ami megrázta a sorozatbéli kollégáit, akik sorra osztották meg búcsú soraikat közösségi oldalaikon, kivéve egy valakit - írja a Just Jared.

Maga Carrie Bradshaw, azaz Sarah Jessica Parker nem írt egy sort se Garsonról, amit a rajongók furcsálltak is, hiszen a két színésznek volt a legtöbb közös jelenete az ikonikus sorozatban, hiszen legjobb barátokat alakítottak.

Miután azonban Carrie férjét, Biget alakító Chris Noth is megemlékezett a színészről - egy olyan képpel, melyen épp Sarah-val nevetnek a széria forgatásán - a színésznő is megtörte a csendet.

Köszönöm drága Chris. Én még nem állok készen!

- írta a kép alatti kommentszekcióban Parker.

A Szex és New Yorkban összesen 27 epizódban töltötte be Stanford Blatch szerepét, a tehetséges ügynököt és Sarah Jessica Parker (Carrie) legjobb barátját, valamint a széria mindkét filmjében is szerepelt. A színész halála előtt, az HBO Max,„ And Just Like That”… című tízrészes folytatásán dolgozott.

Cynthia Nixon, aki a sorozatban Miranda Hobbest alakította, egy tweetben búcsúzott kollégájától, barátjától.



„Mindannyian szerettük őt, és imádtuk a vele való közös munkát. Végtelenül vicces volt mind a képernyőn, mind a való életben” –írta.

„Olyan szomorú hír és borzasztó veszteség a SATC (Sex and the City) család számára. Részvétünk és nyugodj békében kedves Willie” – tweetelte Kim Cattrall, a széria Samanthája, ehhez csatolva egy fényképet, amely a Szex és New York forgatásán készült.

„Willie és én a X-akták forgatásán találkoztunk először, és azonnal mosolyt csalt az arcomra. Akkor még nem is sejtettük, hogy a Szex és New Yorkban és az And Just Like Thatben... évekig nevetünk majd együtt” - emlékezett vissza közösségi oldalán a Charlotte Yorkot játszó Kristin Davis.