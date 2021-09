Már biztos, hogy gyilkosság áldozata lett Gabby Petito

Megosztás Tweet



Azonosították a holtestet, tényleg a 22 éves influenszert találták meg a nemzeti parkban.

Tényleg annak a Gabby Petitónak a holttestét találták meg múlt szombaton a Grand Teton Nemzeti Parkban, aki vőlegényével, egy az Egyesült Államokat körbejáró túrára indultak még a nyáron - írja cikkében a People magazin.

Az FBI kedden megerősítette, hogy az azonosítási folyamat során beigazolódott a gyanú, miszerint Gabby maradványai voltak az erdei kemping közelében. A halál oka eddig csak sejthető volt, az FBI most már gyilkossági ügyben nyomoz. Petito szülei szeptember 11-én jelentették be lányuk eltűnését, miután augusztus vége óta nem adott magáról semmilyen életjelet.

Továbbra sincs nyoma a vőlegénynek, Brian Laundrie-nak

Michael Schneider különleges ügynök a lapnak elmondta, hogy Petito vőlegénye, Brian Laundrie, aki szeptember 1-én párja nélkül tért haza a körútról, gyanúsított az ügyben, holléte azonban továbbra is ismeretlen.

Kedden a floridai rendőrséghez érkezett egy bejelentés, miszerint az állam északnyugati részén található Bakerben valaki látni vélte Laundrie-t, akit egy biztonsági kamera fel is vett. A homályos felvétel kedden felkerült a Facebookra is, mely alapján a nyomozást kiterjesztették a környező területekre is.

Szerdán a carltoni természetvédelmi terület kutatása tovább folytatódik, miután a keddi nap eredménytelenül zárult.

Hétfőn házkutatást tartott az FBI a vőlegény házában

Briant szeptember 14-én, kedden látták utoljára a szülei, amikor hátizsákjával kocsiba ült és a közeli 25 ezer hektáros mocsaras természetvédelmi területhez hajtott. A férfi aznap nem tért haza, így szerdán a családja a keresésére indult, de csak a kocsiját találták meg a környéken, a North Port-i rendőrség figyelmeztető cédulájával, miszerint rossz helyen parkol. A kocsit a család a helyszínen hagyta, hogy Briannek legyen mivel hazamennie, mivel azonban fiuk nem került elő, csütörtökön végül a család hazavitte az autót, így találhatta a rendőrség Laundrie házának felhajtóján a kocsit a hétfői házkutatás során, melynek részleteiről azonban nem számoltak be a nyomozók.

Gabby utolsó üzenetét édesanyjának küldte

A floridai rendőrség nyilvánosságra hozta a 22 éves influenszer utolsó kapcsolatfelvételét a családjával, az üzenetet pedig édesanyjának küldte, melyet szokatlanként írt le a család, mivel az üzenetben nagyapjára, keresztnevével utal, ami sosem volt jellemző a lányra.

Segítenél, Stannek (a nagyapja - a szerk.), mert folyamatosan kapom tőle ezeket a hangüzeneteket és nem fogadott hívásokat.

Szemtanú látta, ahogy Brian megüti Gabbyt

A pár, akinek Youtube és Instagram oldalait is százezrek követték, feltöltött tartalmaik szerint boldogok voltak és fülig szerelmesek, azonban azóta árnyaltabb a kép. Rendőrségi dokumentumok szerint augusztus 12-én Utah államban kihívták a rendőrséget a szóban forgó, hangosan vitatkozó párhoz, ahol állítólag Gabby sírva panaszolta el, hogy erőszakosan bánt vele a párja, bár feljelentés nem történt. A rendőrségi feljegyzésekből most az is kiderült, hogy a 911-et tárcsázó szemtanú látta, ahogy Brian megüti a menyasszonyát, ezután hívott segítséget.