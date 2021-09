Gyász: búcsúzik a stáb Carrie Bradshaw rákban elhunyt legjobb barátjától

Megosztás Tweet



Elhunyt Willie Garson, aki a Szex és New York sorozatban Carrie Bradshaw barátját, Stanford Blatchet alakította. A színész 57 éves volt.

Willie Garson, akit legtöbben a Szex és New York című sorozatból ismernek, 57 éves korában elhunyt – közölte az ABC News.

(Fotó: MTI/EPA/JASON SZENES)

A Szex és New Yorkban összesen 27 epizódban töltötte be Stanford Blatch szerepét, a tehetséges ügynököt és Sarah Jessica Parker (Carrie) legjobb barátját, valamint a széria mindkét filmjében is szerepelt. A színész halála előtt, az HBO Max,„ And Just Like That”… című tízrészes folytatásán dolgozott.

Cynthia Nixon, aki a sorozatban Miranda Hobbest alakította, egy tweetben búcsúzott kollégájától, barátjától.

„Mindannyian szerettük őt, és imádtuk a vele való közös munkát. Végtelenül vicces volt mind a képernyőn, mind a való életben” –írta.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

„Olyan szomorú hír és borzasztó veszteség a SATC (Sex and the City) család számára. Részvétünk és nyugodj békében kedves Willie” – tweetelte Kim Cattrall, a széria Samanthája, ehhez csatolva egy fényképet, amely a Szex és New York forgatásán készült.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Garson a magánéletben erős szószólója volt az örökbefogadásnak. 2009 -ben vette magához fiát, Nathent, aki az Instagramon így búcsúzott édesapjától:

„Nagyon szeretlek papa. Nyugodjon békében. Nagyon örülök, hogy minden kalandod megosztottad velem, és hogy ennyi mindent elértél. Nagyon büszke vagyok rád”– írta Nathen Garson az Instagramon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nathen Garson (@nathen_garson) által megosztott bejegyzés

Bár a halál okát nem említik sehol, a Deadline információi szerint a színész évek óta küzdött a rákkal.

Willie Garson 1964 -ben született New Jersey -ben, majd elvégezte a Yale Egyetemet, majd ezután az 1980 -as években számos népszerű televíziós sorozatban vállalt kisebb szerepeket, köztük a Cheers, a Family Ties és a LA Law. Az 1990-es éveket meghatározó számos sorozatban is szerepelt, mint például az X-akták, a Boy Meets World és a Jóbarátok.