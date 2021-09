Daniel Craig szerint nem nőknek való James Bond szerepe

Megosztás Tweet



Mióta a színész bejelentette, hogy szögre akasztja a 007-es ügynök szmokingját, folynak a találgatások, ki lehet majd Craig méltó utódja.

Daniel Craig a Casino Royalban (Fotó: Getty Images)

Sok vita folyt és folyik arról, hogy ki legyen a következő James Bond, miután Craig, aki öt filmen át alakította a titkosügynököt, a Nincs idő meghalni című mozival, aminek szeptember 30-án lesz a hazai premierje, végleg elbúcsúzik a karaktertől. Több nagy név is felmerült az elmúlt hónapokban, többek között Charlie Hunnamé, Idris Elbáé és a rajongók szerint legnagyobb esélyes Tom Hardyé is, de számos hollywoodi színész jelezte, hogy álmai szerepe lenne a 007-es megformálása, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, valamint Richard Madden is örülne a felkérésnek.

A férfi névsor mellett azonban felmerült a kérdés, miért ne alakíthatná a martiniző szmokingost egy színésznő ezúttal, ám ezt maga Craig sem tartja feltétlen jó ötletnek – írja a Just Jared.

James Bond egy ikonikus karakter, ez tény, de az nem megoldás, hogy nőket teszünk férfi szerepekbe. Szerintem a nők is megérdemlik, hogy kapjanak egy saját ikonikus karaktert, egy olyat, mint Bond, vagy akár még nála is menőbbet

– árulta el a színész a Radio Times-nak.

Daniel egy korábbi interjújában még üzent is a leendő 007-es ügynöknek, méghozzá a következőket: "Ne rontsd el! Ez egy nagy és csodálatos lehetőség, tényleg ne baltázd el!"

A 007 Nincs idő meghalni londoni díszbemutatóján, ha a királynő maga nem is, de Károly és Kamilla, valamint Vilmos és Katalin tiszteletüket teszik.