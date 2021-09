Elhunyt Sarah Dash, a Lady Marmalade című világsláger egyik énekesnője

Sarah Dash 1945-ben született New Jersey-ben. A 60-as évek közepén Philadelphiába költözött, majd csatlakozott Patti LaBelle -hez és Nona Hendryxhez, mely nevet 1971 -ben változtatták meg végül a LaBelle-re. A rock, az R&B és a funk ötvözetéről, valamint pazar színpadi öltözékeikről lettek ismertek.

Az együttes a 70-es évek közepén érte el csúcspontját a Lady Marmalade című dallal, amely valódi világsláger lett, 1975 -ben pedig az Egyesült Államok Billboard listájának első helyére került. Évtizedekkel később a dallal ismét a slágerlisták elején találkozhattunk , amikor Christina Aguilera, Mya, Pink és a rapper Lil’ Kim újra felvették a Moulin Rouge! film számára.

Miután a LaBelle 1976 -ban feloszlott, Dash szólókarrierbe kezdett, és énekelt a The Rolling Stones 1989-es Steel Wheels című albumán.

Rest well my friend #SarahDash. Your kind spirit and words will always have a special place in my heart. You will be missed 🕊🕊🕊❤️❤️❤️ pic.twitter.com/VggIuP2P3w

— Stephanie Mills (@PrettyMill1) September 21, 2021