A korona című sorozat tarolt az 73. Emmy-gálán

A koronavírus-járvány miatt korlátozott számú közönség részvételével megtartott ceremónián, amelynek házigazdája a színész-stand up komikus Cedric the Entertainer volt, a begyűjtött trófeák alapján a streamingszolgáltatók vették át a vezetést a hagyományos tévécsatornáktól. A Netflix a brit királyi családról szóló A koronával hét, A vezércsel című sakkdrámával két Emmyt szerzett. Az Apple TV+ sorozata, a Ted Lasso pedig négy díjjal távozott a gáláról.

„Nem találok szavakat” – mondott köszönetet Peter Morgan, aki alkotója és írója is volt A korona című sorozatnak, amelynek színészeit, forgatókönyvét és rendezését is Emmy-díjjal jutalmazták.

Az asztalok köré ültetett sztárok felállva ünnepelték Debbie Allen színész-táncos-koreográfust, az amerikai televíziós akadémia kormányzói díjának nyertesét, akit Frank Scherma, az akadémia elnöke is köszöntött.

A legjobb színésznő és színész díját a vígjátéksorozatoknál Jean Smart (Hacks) és Jason Sudeikis (Ted Lasso) vehette át.

A szintén álló ovációval köszöntött színésznő, aki az estén a negyedik Emmy-díját vehette át, beszédében fél éve elhunyt férjéről, a színész Richard Gillilandről is megemlékezett.

„Ennek a sorozatnak a lényege a család, a mentorálás, a csapatmunka. Enélkül én sem lennék itt” – hangsúlyozta Jason Sudeikis, aki első Emmy-jelölését váltotta díjra a Tedd Lasso főszereplőjeként. A brit focicsapathoz érkező amerikai edzőről szóló széria női és férfi mellékszeplője, Hannah Waddingham és Brett Goldstein is díjazott lett.

A drámasorozatoknál A korona két sztárja, Josh O'Connor és a Londonból bejelentkező Olivia Colman kapta a férfi és női főszereplőnek járó díjat, emellett a szereplőgárdából epizódalakításáért Tobias Menzies és Gillian Anderson is Emmy-díjas lett.

Congratulations to @JoshOConnor15 on winning Outstanding Lead Actor In A Drama Series for his portrayal of Prince Charles on @TheCrownNetflix ! @TelevisionAcad #Emmys pic.twitter.com/WwZGS3DL4u

A II. Erzsébetet játszó Colman a díjat egy rendkívüli utazás szép befejezésének nevezte. A meghatott színésznő édesapjáról is megemlékezett, akit a világjárvány idején veszített el.

An Emmy for the Queen! Congratulations to Olivia Colman on winning Outstanding Lead Actress In A Drama Series for her work on @TheCrownNetflix! @TelevisionAcad #Emmys pic.twitter.com/Pc5E3B4S28

— Netflix Queue (@netflixqueue) September 20, 2021