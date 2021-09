Közös képpel leplezte le szerelme kilétét Adele

Megosztás Tweet



A nemrég elvált énekesnőről hónapok óta pletykálják, hogy randevúzik a sportügynök Rich Paullal.

Adele lefogyott 45 kilót az elmúlt két évben, de ez ugyebár nem újdonság! A most már karcsú 33 éves énekesnő ez idő alatt egy válást is átvészelt, 2019-ben ugyanis szakított Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született. Idén márciusban végre a bíróság is kimondta a válást és ezzel véget ért a majd két évig tartó huzavona.

Az énekesnő azonban nem sokáig tétlenkedett, máris belevetette magát egy újabb kapcsolatba, legalábbis erre engedett következtetni néhány nyilatkozat és fotó. Rich Paul és Adele kapcsolatát, már több forrás is megerősítette, de a páros mindeddig nem erősítette meg, hogy igazak-e a pletykák.

Adele azonban úgy tűnik megtörte a csendet, ugyanis közzétette az első hivatalos Instagram-fotót kettejükről, amihez egyszerűen egy szívecske emojit fűzött – írta cikkében a Harper's Bazaar.

Az egész pletykacunamit egyébként az indította el, hogy korábban Rich a New Yorker magazin interjújában elárulta, hogy egy popénekessel jár, majd a kettejükről megjelent lesifotók után a rajongók minden kétséget kizárólag elkönyvelték a két híresség bimbódzó románcát.