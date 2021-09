Ha eddig nem volt fülig szerelmes Chris Evansbe, nézze meg zongorázás közben

Megosztás Tweet



Ki hitte volna, hogy a színész ebben is remekel.

new Instagram story #chrisevans

i love when he plays piano <3 pic.twitter.com/jy7sj3S5nz — chris evans style files (@cevanstylefiles) September 19, 2021

Vasárnap óta Chris Evans a Twitter új sztárja, aki színésztehetsége mellett kiváló zenész is, titkába pedig most a követőit is beavatta.

A Marvel-filmek Amerika Kapitánya, Lionel Richie, "Easy" című dalát játszotta el zongorán, kisfiús mosollyal az arcán pedig mindeközben a kamerába néz, elbűvölve ezzel a női szíveket. Chris egyszerűen ennyit írt a videóhoz:

Szeretem a vasárnapokat.

A 14 másodperces videó nem mellesleg legalább akkora siker, mint az énekesnő, Lizzo TikTok videója, melyben beajánlja magát és Christ a Több, mint testőr remake-jébe, melynek a Warner Bros. bejelentése szerint Matthew Lopez írja majd a forgatókönyvét.

Chris egyelőre nem reagált az ötletre, hogy ő lépjen Kevin Costner nyomdokaiba, de ami késik, nem múlik...