Feltételezhetően az eltűnt 22 éves influenszer holttestét találták meg - párját továbbra is keresi a rendőrség

Gabby Petito személyleírásával megegyező női holttest maradványaira bukkantak vasárnap Wyomingban, a Grand Teton Nemzeti Parkban – írja cikkében az etonline.com.

Az FBI sajtószóvivője egyelőre nem erősítette meg minden kétséget kizáróan, hogy a milliók által követett 22 éves influenszer maradványait találták meg, mivel még nem zárult le a szakértői azonosítás, de a családot már értesítették. A halál okát sem sikerült egyelőre megállapítani.

