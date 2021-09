Először mesélt négy hónapos kislányáról Naomi Campbell

Megosztás Tweet



A manöken májusban jelentette be, hogy anyuka lett.

A tavasz egyik legváratlanabb bejelentése egyértelműen az ötvenéves Naomi Campbellé volt, aki közösségi oldalán bejelentette, végre ő is anyuka lett. Mivel kerekedő pocakkal nem mutatkozott a modell, vélhetően örökbefogadással vagy béranya segítségével vált belőle is édesanya, de ezt azóta sem kötötte a nyilvánosság orrára.

Naomi a BBC Hardtalk műsorának vendégeként most először engedett bepillantást a pici születése óta magánéletébe, és áradozott gyermekéről, aki, ahogy ő fogalmazott igazi "álombaba".

Ő igazán csodálatos! Már most nagyon önálló, okos és figyelmes, 12 órákat alszik. Nagyon jó kislány. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Naomi Campbell (@naomi) által megosztott bejegyzés

-idézi a topmodellt az Elle magazin.

Naomi azt is titokban tartja, hogy van-e párja, akivel együtt nevelné a kicsit. A The Cut magazinnak korábban beismerte, hogy karrierje miatt épp magánélete az, ami sosem alakult úgy, ahogy azt remélte. Lehetetlen küldetésnek tűnt megtalálni a lelki társát, aki nem csak az erős, határozott, de az érzékeny nőt is meglátja benne.