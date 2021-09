Megbolondul az internet a sólymot elpáholó kecskéért – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Hősként ünneplik a kecskét, aki félelmet nem ismerve védte meg egy éhes sólyomtól csirke barátját.

A helyszín a hollandiai Gelderland, ahol Jaap Beets gazda a minap különös zajokat hallott a farmon élő állatok felől, de mire odaért az ólhoz, már hűlt helye volt a percekkel korábban lecsapó ragadozómadárnak, amit a férfi utólag a biztonsági kamera felvételein látott.

A Tapsi Hapsiba is beillő jelenet vírusvideó lett az interneten. A felvételen az látható, ahogy a sólyom zuhanórepülésben a kiskert közepén álló csirkére támad, majd néhány másodperccel később, egy kakas siet tollas társa segítségére. Utána csatlakozik be a gazda kecskéje, Bruin is a viadalba, aki végül sikeresen elüldözte az éhes ragadozó madarat, így üres csőrrel távozott a helyszínről. A szupercsapat végül mindössze 17 másodperc alatt megadásra kényszerítette a sólymot – írja a NY Post.

Nagyon büszke vagyok az állataimra, amiért kiálltak egymásért és megvédték a gyengébbet. A csirke szerencsére túlélte a támadást, csupán kisebb sérüléseket szerzett. A farmon élő többi csirke pedig segítette sérült társuk felépülését

– mesélte el Jaap Beets, aki azt is hozzátette, hogy nem ez volt az első ilyen eset, előfordult már korábban is sólyom vagy éppen ölyvtámadás.

A drámai videó alatt összegyűlt hozzászólásokban többen is a Bolondos dallamokhoz hasonlították a jelenetet, de volt, aki szerint a hős kecskének kijárna jutalmul egy nagy bála lucerna.