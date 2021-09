Zsebkendőket elő, Tom Hiddlestonnak barátnője van

Megosztás Tweet



A brit sármőrt Ibizán fotózták le kedvesével, aki szintén színésznő.

A Thor-filmek Lokija éppen megérdemelt pihenését tölti Ibizán, ahol egy lesifotós nem mással örökítette meg egy orró csók elcsattanása közben a tengerben, mint Zawe Ashton színésznővel, akit sokat A szolgálólány meséje című sikersorozatból ismerhetnek.

A 40 éves színész és a 37 éves színésznő 2019-ben együtt szerepelt a Betrayal című Broadway-darabban, de hogy mikor mélyült munkakapcsolatuk szerelemmé, azt egyelőre homály fedi -írja a Just Jared cikke.

Tom szerelmi életére legutóbb 2016-ban irányult fokozott médiafigyelem, akkor Taylor Swift énekesnővel járt együtt néhány hónapig, mely kapcsolat hamar kifulladt.

A Deadline nemrégiben számolt be róla, hogy Zawe is csatlakozik a Marvel filmes univerzumához, ugyanis szerepet kapott a marveL kapitány második részében. Nem kizárttehát, hogy egyszer még együtt láthatjuk a vásznon a két filmsztárt, addig is maradnak a lesifotók a friss szerelmesekről.