Tányérokkal támadt a rendőrökre, letartóztatták az egykori Grease-szereplőt

Egy éttermi incidens után került rács mögé.

'Grease' actor Eddie Deezen arrested at Maryland restaurant https://t.co/JeTcw97jRJ pic.twitter.com/PhbNSn3Ylo — Page Six (@PageSix) September 16, 2021

Ha nem rémlik a Magyarországon érthetetlen módon Pomádénak keresztelt, világsikerű 1978-as Grease című filmben Eugene karaktere, akkor nincs egyedül. A John Travolta és Olivia Newton-John által fémjelzett musicalben a srácok egyik bandájának karakterét alakító Eddie Deezen később szerepelt még a Háborús játékokban, a Báránysültek hallgatnakban, a Szörnyecskék második részében, azaz csupa olyan alkotásban, amiből továbbra sincs esélyünk felidézni filmes alakját.

Most azonban tett róla Eddie, hogyha már színészi képességeivel nem is, de felhívja magára figyelmet. Egy marylandi étteremben rendezett jelenetet, ami nem forgatási jelenet volt, hanem nemes egyszerűséggel tombolni kezdett. Ekkor hívták ki rá a rendőröket, aminek következtében már a szolgálatot teljesítőket is elkezdte tányérokkal dobálni.

A Page Six szemtanúkra hivatkozva azt írja, hogy Eddie-t anyaszült meztelenül bilincselték meg és tessékelték be a rendőrautóba. A vád bántalmazás, illetve hatósággal szembeni garázdaság.

